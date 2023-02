Son nom est inscrit dans le paysage local. Depuis 35 ans, La Glorieuse vogue au large de la Nouvelle- Calédonie, de Wallis-et-Futuna et au-delà. « Notre mission est de surveiller les eaux territoriales et la zone économique exclusive (ZEE) », développe le capitaine de corvette Matthias Weingart, commandant du dernier P400 de la Marine nationale.

Dans le jargon, le bâtiment réalise des missions de souveraineté et de protection des intérêts français dans la zone maritime calédonienne. Le navire porte assistance aux bateaux en détresse, surveille les espaces maritimes protégés ou lutte contre les activités illicites. « On contrôle physiquement les bateaux et on interroge leur équipage. Tant qu’un navire de pêche se situe dans une zone gérée par un organisme de régulation de la pêche, il est tenu de se laisser contrôler. »

Les miliaires vérifient les documents, la cargaison et le matériel, pour s’assurer par exemple que les quantités d’ailerons de requins prélevés ne sont pas dépassées. En mai 2007, un palangrier taïwanais avait été intercepté en flagrant délit de pêche illégale dans la ZEE, au niveau des Chesterfield. Plusieurs tonnes de requins dépecés avaient été retrouvées. En avril 2012, c’était un voilier de plaisance que La Glorieuse avait arrêté non loin des côtes calédoniennes avec à son bord 198 kg de cocaïne.

MISSIONS HUMANITAIRES

Parfois, le devoir pousse cette sentinelle des mers plus loin que nos rivages. En mars 2022, le patrouilleur des Fanc a pris part à une mission de surveillance et de contrôle dans l’espace maritime de la Papouasie- Nouvelle-Guinée. « On participe aussi à la police des pêches dans les ZEE des pays limitrophes à la Nouvelle-Calédonie », explique le commandant.

En janvier et février derniers, son équipage a porté secours aux populations des îles Tonga frappées par l’éruption du volcan Hunga Tonga et par un tsunami dans la foulée. « Le bateau a fait la traversée en trois jours, parce qu’il fallait arriver vite pour apporter de l’aide humanitaire », poursuit-il. Près de 10 tonnes de tentes, de jerrycans, de cordes, de masques, de kits d’hygiène, de bouteilles d’eau et de rations ont été acheminées dans les cales de La Glorieuse depuis Nouméa, en coopération avec la Croix-Rouge française.