[DOSSIER] La Fédé : « Les lignes rouges ? Le maintien des services publics et des acquis sociaux »

DNC : La Fédé est-elle favorable à ce plan d’évolution de l’administration ? Y croit-elle vraiment ?

Steeves Teriitehau : Oui, dans la mesure où le service public gratuit et accessible à tous reste la priorité et que les acquis sociaux ne sont ni rabotés, ni supprimés au profit d’une politique libérale. À l’approche des élections, nous serons sans doute entendus, mais vite oubliés ensuite.

Quelles sont, selon vous, les fusions, disparitions ou réorganisations de directions les plus inquiétantes ?

Certaines fusions peuvent être cohérentes, mais on constate une volonté de réduire la notion de contrôle et de sanction.

La future Direction économie, emploi et formation, regroupant notamment la Decat, l’ancienne DAE et la DTE, illustre nos craintes. Les missions de contrôle, auparavant prioritaires pour la protection des consommateurs et des travailleurs, risquent d’être diluées parmi de nouvelles missions visant l’attractivité des entreprises et de moins peser dans les arbitrages de cette nouvelle direction.

L’éclatement de la Davar en trois directions est problématique pour le monde agricole, qui perdra son guichet unique. On peut craindre une moindre efficacité dans le suivi des dossiers liés à l’alimentation. Ces sujets, aujourd’hui traités par une seule direction, seront répartis entre santé et sécurité, aménagement du territoire et développement durable, et économie, emploi et formation, avec un risque de perte de vision globale du monde agricole et de synergie entre les missions.

Le taux d’encadrement avancé ne repose sur aucun benchmark.

Vous évoquez le cas des retraités…

Oui, l’intégration de la CLR au sein de la Direction de la fonction publique pose un problème de pilotage : la caisse passerait sous l’autorité d’un directeur sans réelle place pour les organisations syndicales. Certains régimes indemnitaires sont liés à l’appartenance à une direction. La disparition de directions comme la Dimenc, la DITTT ou la Davar pourrait entraîner la suppression de ces régimes.

Certaines fusions devront, à terme, aboutir à des regroupements géographiques, alors que la collectivité ne dispose pas aujourd’hui de locaux pour accueillir ces nouvelles « méga » directions. Chaque réorganisation comporte des regroupements d’agents publics, qui aujourd’hui ont parfois des spécificités en termes de missions, métiers, de statut et régimes indemnitaires : la Fédé doit rester vigilante.