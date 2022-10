L’association renforce ses capacités matérielles et humaines en amont. Sa plateforme logistique, située à Montravel, abrite le stock humanitaire du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (CDCS) pour le Pacifique Sud. Chaque stock est composé de matériels de première nécessité pour répondre à une catastrophe naturelle : tentes, kits cuisine, outils, jerrycans, matelas de sol, couvertures et bâches.

Grâce à des formations continues, la Croix-Rouge dispose d’équipes de secours immédiatement mobilisables, compétentes dans la gestion des stocks, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH). L’association peut mettre en place rapidement deux centres d’accueil des impliqués pouvant recevoir 500 personnes et un centre d’hébergement d’urgence (jusqu’à 50 personnes par nuit). Elle est régulièrement amenée à déployer ses moyens logistiques et humains en cas de crise sur le territoire ou à l’international. Exemples : en 2020, des kits d’urgence ont été déployés aux îles Fidji et au Vanuatu après le passage du cyclone Harold. Même chose en 2021 lors des cyclones Niran et Lucas où des kits ont été acheminés à Ouvéa et Tiga.

Photo : © Croix-Rouge