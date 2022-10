Les croisiéristes n’ont pas profité de la beauté des îles. Aux travaux du port de Tadine empêchant leur amarrage à Maré, s’est ajoutée une décision de dernière minute du district de Wetr (Lifou). Le grand chef a décidé d’annuler, la veille de l’arrivée du Pacific Explorer à Nouméa, le toucher du navire prévu jeudi. Il dit vouloir s’assurer que les mesures sanitaires sont bien respectées à bord. « Il faut être prudent, le respect des protocoles sanitaires reste de rigueur », insiste le président du Sénat coutumier, Hugues Vhemavhe.

La collectivité s’était préparée à l’arrivée de ces touristes. « Tout avait été mis en œuvre pour leur retour. Une organisation médicale avait été imaginée pour parer à tout », expose Jacques Lalié, président de la province des Îles. Les compagnies de croisières ont mis en place un protocole sanitaire strict. Elles sont responsables des potentiels malades et leurs cas contacts à bord. La Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass) peut intervenir en cas de suspicion. « Nous avons tous à l’esprit les dégâts et les morts du Covid. On reste très vigilant », insiste Marcel Unë, chef du cabinet de Mickaël Forrest en charge du tourisme au gouvernement.

À Lifou, la prudence a décalé la reprise d’un mois. Les bateaux retrouveront les merveilles de Jinek et de Jokin en novembre. « C’est Nouméa qui commence, mais Lifou devrait suivre le pas, puis l’île des Pins », assure Marcel Unë. Chez les Kunié, le confinement et l’arrêt des croisières avaient suscité des questionnements sur la pérennité de la filière. « La crise sanitaire a permis de se rendre compte de l’impact social et environnemental », explique Charles Vakié, premier adjoint au maire de l’île des Pins.