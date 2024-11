[DOSSIER] La crise déplace la population

UNE TENDANCE PROVISOIRE ?

Et il y a ceux qui migrent en interne. Retours en tribu, en Brousse ou dans les Îles, déplacements au sein de l’agglomération pour se rapprocher de Nouméa, après avoir trop souffert des barrages, en particulier les Mondoriens du Sud. « Il y aura peut-être une petite redistribution au niveau des quartiers et des communes, mais cela devrait rester marginal. »

Et la tendance pourrait s’avérer provisoire, considère le spécialiste des questions démographiques. « Ce n’est sans doute pas définitif, on ne sait pas combien de temps ceux qui ont bougé mettront avant de revenir, par exemple pour la rentrée 2025. Ce qu’il s’est passé risque d’être effacé dans quelques mois et ne devrait pas changer les équilibres géographiques. Quoiqu’on en pense, l’activité principale reste à Nouméa. »

Ces deux phénomènes, migrations externes et internes sont difficiles à quantifier. En revanche, plusieurs indicateurs témoignent de leur réalité. À la tête de la société de déménagement AGS, Noël Jourdan raconte l’évolution de son activité. « Entre janvier et fin octobre, nous avons déjà atteint 1 000 dossiers quand, en temps normal, nous sommes entre 700 à 800 par an. » Le directeur a fait ses calculs. Au regard du nombre de dossiers traités et de la part de marché, il estime que « 8 000 personnes environ ont quitté le territoire ». En 2024, « AGS réalise + 30 % » de déménagements, « à 80 % vers la Métropole et à 20 % vers les DOM-TOM ».

À l’aéroport de La Tontouta, vu le nombre de passagers munis d’un billet aller simple, la Chambre de commerce et d’industrie table sur une perte de 10 000 personnes d’ici la fin de l’année. EEC a perdu 1 087 clients entre les mois de mai et septembre. Enercal déplore 800 résiliations sur la période (jusqu’à fin octobre).

Des raisons expliqueraient en partie cette baisse, selon les opérateurs électriques. Des clients se mettent en colocation, emménagent chez des membres de leur famille ou changent de commune de résidence. Les conséquences de ces mouvements se font déjà sentir. Baisse des recettes fiscales, de la consommation, chute du nombre de médecins et de professionnels de santé, perte de compétences professionnelles…