[DOSSIER] La crainte de l’expulsion

Ronald* a emménagé à Dumbéa-sur-Mer en 2014, avec sa famille, dans un logement intermédiaire**. Depuis les émeutes, ce chef d’entreprise a connu quelques difficultés financières. « J’étais en attente d’entrées d’argent qui ne sont jamais arrivées », précise le quarantenaire. Résultat, il n’a pas pu payer son loyer sur plusieurs mois, et se retrouve aujourd’hui avec des dettes « assez élevées ».

Convoqué trois fois au tribunal, il craint l’expulsion, mais reste malgré tout confiant. « Je ne suis pas dans une situation où j’ai perdu mon travail, comme plusieurs personnes peuvent l’être. Je vais payer, il faut simplement me laisser le temps pour que certains contrats reviennent », explique-t-il.

Travailleur indépendant dans le numérique, Hugo* connaît la même situation. Alors qu’il commençait seulement à « renflouer les caisses » après la période du Covid, « à la suite des émeutes, tout a été ralenti ou repoussé. Cela nous a mis à découvert », décrit celui-ci. Aujourd’hui, le Dumbéen est redevable d’une dette de plus d’un million de francs auprès de son bailleur social.

Par conséquent, son aide au logement a été suspendue, rendant plus compliqué encore son quotidien et suscitant son incompréhension. « Je n’arrive déjà pas à donner la somme attendue, comment j’arriverais à donner plus ? C’est incohérent ».

Ancien habitant d’un squat, l’expulsion ne lui fait « pas peur », même s’il ne souhaite pas « revenir en arrière ». Lorsqu’il explique la raison de ses dettes à son bailleur social, « on me dit de porter plainte contre les entreprises qui ne m’ont pas payé, afin qu’elles me versent l’argent qu’elles me doivent et que je puisse payer à mon tour le loyer. Mais elles sont, tout comme moi, en difficulté… Il faut être solidaire ».

« JOINDRE LES DEUX BOUTS »

Autour d’eux, Ronald et Hugo ont vu certaines personnes devoir quitter leur logement et « aller vivre dans des cabanes ». Selon Ronald, « c’est un retour en arrière » qui s’opère depuis plusieurs mois. À l’origine, insiste-t-il, « les logements sociaux ont justement été créés afin de résorber tous les squats sur Nouméa. C’est l’ADN des bailleurs sociaux. Le fait d’expulser des gens, cela ne va pas arranger les choses. Ça ne fait qu’augmenter le malaise », estime-t-il. Alors, que faire ? Lui propose de réduire de moitié le loyer durant cette période. Une façon « d’aider les gens à joindre les deux bouts ». Dans la même idée, Hugo suggère, de son côté, un gel temporaire des dettes, « comme durant la période Covid ».

En réponse à ces propositions, l’Armos, Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux de Nouvelle-Calédonie, créée en avril dernier, rappelle que les bailleurs sociaux sont « avant tout des entreprises ». « Les loyers nous permettent de payer nos charges comprenant, en grande partie, l’entretien des logements et le remboursement de nos emprunts », explique sa présidente, Maud Peirano, également directrice générale de la SEM Sud Habitat. Par conséquent, « on ne peut pas se permettre de geler les loyers, puisque plus d’argent ne rentrerait et nous n’aurions plus la capacité d’assumer nos charges ».

Nikita Hoffmann