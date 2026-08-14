[DOSSIER] La Coupe Clarke, mémoires d’hippodrome

La Coupe Clarke, course hippique emblématique de la Nouvelle-Calédonie, célébrera le centenaire de sa création, le 23 août. Née en 1926, elle compte parmi les plus anciennes compétitions sportives encore disputées sur le territoire. Son idée revient à Ernest Edward Clarke, négociant en farine australien. « Intégré dans le milieu […]
À 80 ans, Jean-Yves Marinacce, dit « Coucoune », n’a manqué qu’une seule Coupe Clarke, en 1967 : il était alors en France pour son service militaire. Figure des courses hippiques calédoniennes, il est intarissable sur le sujet. DNC : On dit que vous êtes le plus fin connaisseur de […]
Deux longs métrages sont à découvrir au cinéma un an après les 80 ans de la Libération de la France : La Bataille de Gaulle – L’âge de fer et J’écris ton nom. Cette saga en deux volets, réalisée par Antonin Baudry et portée par une distribution remarquable, retrace le […]