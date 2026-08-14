[DOSSIER] La Coupe Clarke, mémoires d’hippodrome

Le fameux Farouk, vainqueur de la Coupe Clarke en 1952, 1953 et 1954. Il est ici accompagné de son jockey australien Mr. Mountford et son entraîneur, André Niautou. À cette époque, il était le seul à avoir réussi à réitérer l’exploit de Turenne, vainqueur en 1926, 1927 et 1928. (©Collection Jean-Yves Marinacce)

 

Directeur des établissements Ballande, Henry Louis Milliard fut également le président
de la Société sportive qui organisa, en 1926, la première coupe Clarke. Lorsque l’hippodrome de Magenta devint un aérodrome lors de la Seconde Guerre mondiale, il ne cessa de parcourir la ville et ses environs afin de trouver un terrain. Il arrêta son choix sur le champ de course actuel. Après son décès, en 1949, son nom sera donné à cet hippodrome. « Il a été la locomotive de l’hippisme calédonien », affirme son petit-fils, Denis Milliard, également grand amateur de la coupe Clarke. « Je n’en ai pas raté une seule ! » (©Collection Denis Milliard)
Exemplaire du programme de la Coupe Clarke de 1953, organisée sur l’hippodrome Henry-Milliard. (©Collection Jean-Yves Marinacce)
Le sénateur Henri Lafleur remettant la Coupe Clarke à Georges Guillermet, en 1969. Éleveur boucher à La Foa et grande figure de la Brousse, il était surnommé le « sorcier de Fonwhary » pour avoir gagné sept fois de suite la Coupe Clarke, de 1964 à 1970, avec son cheval, Balto, et son jockey, Jacques Hillier. (©Collection Gérard Cauville / L’histoire du sport calédonien)
En 1979, la Coupe Clarke est exceptionnellement organisée sur la commune de La Foa, en raison de tensions – liées à la gestion des structures hippiques et au rachat de terrains – entre la mairie de Nouméa, la Société sportive et la Société des courses. (©Collection Jean-Yves Marinacce)
Les accidents et les chutes lors de la Coupe Clarke étaient fréquents. Plus rarement, des chevaux sont décédés. Un animal a même été abbattu après une blessure. (©Collection Jean-Yves Marinacce)

 

Liste non exhaustive des chevaux importés en Nouvelle-Calédonie, dressée par Jean-Yves Marinacce. (©Collection Jean-Yves Marinacce)
Le 6 août 1996, la Coupe Clarke fait son grand retour à l’hippodrome Henry-Milliard. Pendant huit ans, pour cause de grands travaux au Motor-Pool, les courses hippiques avaient déménagé à Boulouparis. Lors de cette édition, près de 3 500 personnes sont venues célébrer le retour de la « doyenne », ainsi que les 70 ans de l’évènement. (©Le mémorial calédonien)
À droite, Gabriel (dit « Gaby ») Daver, reconnaissable à son immuable chapeau en feutre et ses jumelles. Entraîneur, il fut aussi l’un des plus grands importateurs de chevaux du territoire. Il les faisait venir d’Australie, où il participait parfois à quelques courses hippiques. « Il gagnait tellement souvent que les Australiens l’appelaient ‘’Mine d’or’’ ! », raconte sa fille, Rosemay Matsuda. (©Collection Gérard Cauville / L’histoire du sport calédonien)

 