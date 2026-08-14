[DOSSIER] La Coupe a 100 ans

La Coupe Clarke, course hippique emblématique de la Nouvelle-Calédonie, célébrera le centenaire de sa création, le 23 août. Née en 1926, elle compte parmi les plus anciennes compétitions sportives encore disputées sur le territoire. Son idée revient à Ernest Edward Clarke, négociant en farine australien. « Intégré dans le milieu des affaires, proche notamment d’André Ballande, investi, lui aussi, dans les courses hippiques, il décide de créer une course spécialement dédiée aux chevaux nés en Nouvelle-Calédonie pour améliorer l’élevage local », situe Éric Sauvan, président de la Société sportive de Nouvelle-Calédonie.

Le commerçant avait fixé une condition de poids pour âge et interdit la course aux chevaux castrés, les hongres. Pour remporter définitivement la coupe, un cheval devait s’imposer trois années consécutives sous les mêmes couleurs. « Une coupe en or de 9 000 francs de l’époque » était alors en jeu. Comme à la Melbourne Cup de l’hippodrome de Flemington, créée en 1861, les femmes venaient dans leurs plus belles tenues – chapeaux compris – accompagnées de messieurs en complet, pour cette course très prisée qui se tenait autrefois sous le patronage du gouverneur, en présence de toute la haute société.