[DOSSIER] KNS : quand le cœur de l’usine ne bat plus

PAS D’AMORTISSEUR DE CHOC

L’arrêt de KNS va de fait bouleverser tout un pan de l’économie de la région. L’engrenage de mauvaises nouvelles va peser et pèse même déjà sur la vitalité de VKPP : l’annonce du retrait de Glencore en février, le départ d’expats, la mise en veille « à chaud » de l’usine, le blocage de mines, puis les exactions dans le Sud qui ont privé la zone de passages et d’approvisionnement.

Pourtant, depuis 2018, les projets de développement s’enchaînaient. Le centre de détention de Koné est sorti de terre. Le lycée agricole Michel-Rocard à Pouembout a vu ses capacités augmenter. « Tous ces chantiers ont amené du monde et ont créé de la richesse », observe Cyrille Berhault, gérant des agences Ellipse Immo, Consulting et Box. L’actualité de Koniambo Nickel est ressentie comme un « coup de massue. Et là, nous n’avons pas d’amortisseur de choc ».

La recherche d’un repreneur, elle, se poursuit. Tout le monde croise les doigts. « Ma conviction personnelle, c’est qu’il y aura une reprise d’activité, mais je ne sais pas dans quel délai et quelle part de la culture d’entreprise ou industrielle sera à reconstruire », indique Alexandre Rousseau, vice-président Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) à KNS. Trois groupes potentielle- ment intéressés par une reprise mènent des analyses complémentaires. Selon Karl Therby de la SMSP, « cette période d’études va durer de trois à six mois avec pour objectif de transformer ou non leur intérêt en une offre ferme et définitive ».

Yann Mainguet