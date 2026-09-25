[DOSSIER] Kenu-In : « Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton »

Pour l’instant, « rien n’est engagé », reconnaît Hervé Pradal, directeur général du groupe Kenu-In. Néanmoins, les idées sont claires sur le devenir du pôle commercial du même nom, un endroit pillé et incendié pendant les émeutes de 2024. Le déblaiement du site, implanté à Dumbéa et étendu sur 40 hectares, est terminé depuis la mi-août après plus d’un an de désamiantage, démontage, tri et de transport des débris. L’opération sur fonds propres a pris du temps au niveau de l’hypermarché et de la galerie. C’est-à-dire sur les 6 500 m2 de surface de vente, derrière, les 6000 m2 de stockage, et les 4000 m2 du hall, avec la trentaine de boutiques réduites en cendres. Des milliers de tonnes ont été évacuées.

Ouvert en 1989 avec Euromarché à l’époque, le site comptait, au total, avant le chaos, près de 60 commerces. Le groupe Kenu-In, dont la famille Pentecost est actionnaire, était propriétaire des locaux, loués aux exploitants. « La zone était attractive, souligne Hervé Pradal. Le centre marchait bien. Aujourd’hui, tout le monde veut le revoir, en mieux évidemment. »

Mais un point n’est toujours pas réglé : l’indemnisation auprès de l’assureur. La décision constitue un élément capital dans la balance pour la reconstruction. « Il est dans l’intérêt de tout le monde que ça aille vite, ce projet va générer du travail, pour beaucoup de personnes d’entrée de jeu sur les chantiers, puis à terme, avec les commerces », environ 500 salariés d’après les estimations, relève le directeur général du groupe Kenu-In. Cette entité a déploré au total entre 10 et 11 milliards de francs de dégâts, à Ducos, à Magenta, à Païta… et surtout à Kenu-In avec entre la moitié et les deux-tiers du montant.