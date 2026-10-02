[DOSSIER] Katiramona : Pourquoi le contribuable a-t-il payé la facture de 700 millions ?

UNE TRANSACTION AVANT LA FIN DE L’EXPERTISE

Fin 2021, avant même que l’expertise définitive ne soit rendue, le dossier judiciaire change pourtant de trajectoire. Le 10 novembre, le gouvernement approuve un protocole transactionnel avec la SCI du Pic Jacob, propriétaire du terrain, et la carrière de Dumbéa.

Le communiqué du gouvernement publié ce jour-là précise lui-même que les premières constatations de l’expertise établissent « un lien entre l’éboulement et l’activité de la carrière de Dumbéa ». La SCI propose alors un règlement amiable du litige et la cession gratuite des emprises nécessaires aux travaux. Le communiqué précise que l’accord prévoit la prise en charge financière des travaux par la collectivité et le renoncement à engager toute procédure contentieuse.

Quelques jours plus tard, le gouvernement rappelle encore publiquement que « le désordre provient d’un terrain privé » et que les premiers éléments de l’expertise ont confirmé que la RT1 n’était pas à l’origine du glissement.

Le protocole transactionnel n’a jamais été rendu public et nos différentes sollicitations sont restées sans réponse. Il n’a pas été communiqué non plus à l’expert judiciaire qui rend son rapport définitif le 2 février 2022. Si le rapport technique est mené à son terme, ce n’est pas le cas de la procédure judiciaire. L’accord du 10 novembre 2021 prévoyait le « renoncement à toute poursuite judiciaire », d’après des communications du gouvernement. Autrement dit, les conclusions de l’expertise ne donneront pas lieu à une décision du juge permettant de déterminer les responsabilités.

UNE AUTORISATION RENOUVELÉE TROIS JOURS APRÈS LE RAPPORT

Seulement trois jours après, le 5 février 2022, la province Sud renouvelle et étend l’autorisation d’exploiter de la carrière de Dumbéa à Katiramona jusqu’au 17 janvier 2028, sur la base d’un rapport de la Dimenc, Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie, daté du 13 janvier 2022.

Cette procédure administrative avait commencé bien avant le glissement, avec une demande déposée en juillet 2020. Reste à savoir si, et dans quelle mesure, les conclusions de l’expertise ont été prises en compte dans le renouvellement de l’autorisation d’exploiter.

La question de l’historique de la carrière n’est pas anodine puisque la province Sud avait déjà eu connaissance de difficultés sur ce site. En septembre 2013, elle avait mis la carrière de Dumbéa en demeure de corriger plusieurs non-conformités environnementales. L’arrêté précisait que certaines avaient déjà été relevées lors d’une visite de la Dimenc en mars 2012 et qu’« aucune action corrective n’a été menée ».