[DOSSIER] Justice : une interculturalité à développer

Au tribunal, lors d’une audience, un prévenu kanak fixe le sol pendant que le président, un magistrat nouvellement arrivé, s’adresse à lui. Le magistrat interprète cette posture comme un manque de respect, alors qu’en réalité, pour l’homme kanak, regarder le juge dans les yeux serait une provocation.

Cette anecdote, rapportée par Bruno Karl, premier président de la cour d’appel de Nouméa, illustre les difficultés culturelles dans l’application locale de la justice nationale.

Mais la Métropole et la Nouvelle-Calédonie ont progressé vers un compromis, comme toujours, atypique. Trois systèmes juridiques coexistent sur le territoire : le droit national principalement en matière pénale, le droit du territoire et le droit coutumier, utilisés surtout en matière civile. Le droit coutumier varie selon les langues et les localités et repose sur l’oralité. Cependant, des efforts sont faits à l’université et au tribunal pour le décrire afin de mieux le connaître.

Depuis un an, une dynamique positive s’est instaurée entre le tribunal de première instance en particulier et le Sénat coutumier, grâce à la collaboration entre Éloi Mahe Gohe, ancien président de l’institution, et Gérald Faucou, président du tribunal de première instance. Deux commissions, pénale et civile, travaillent sur plusieurs sujets.

Les réflexions portent sur l’élargissement des travaux d’intérêt général en tribu expérimentés depuis 2019, le recrutement d’assesseurs coutumiers dont le nombre est encore insuffisant, le placement des jeunes dans des familles d’accueil, la formation des magistrats au droit coutumier et à l’interculturalité, l’application du droit en milieu urbain pour les personnes de statut coutumier, la reconnaissance du statut civil, etc. La présence du président du Sénat coutumier, Ludovic Boula, lors de l’installation récente des nouveaux magistrats, témoigne de l’intérêt pour ces échanges.