Quelles sont vos stratégies pour rendre la destination attractive ?

Depuis le début de l’année, la stratégie s’est articulée autour de trois axes. D’abord, il fallait remobiliser les acteurs locaux après deux ans d’arrêt, remobiliser les vendeurs à l’international et faire un état des lieux de l’offre. On devait reconstruire l’attractivité de la destination. Même si on n’avait pas coupé toutes les communications à l’international, il faut se remettre dans les radars au moment où toutes les destinations rouvrent.

On a développé un concept « Are you ready? ». On présente un carrousel de 13 expériences pour créer un petit peu l’urgence de voyager en Nouvelle-Calédonie. On fait des campagnes de vente avec Air France, et on va le faire bientôt avec Singapour Airlines. On l’a fait aussi avec un tour opérateur japonais qui est numéro 1 en termes de trafic pour la Nouvelle-Calédonie. Elle va être affichée comme destination préférée dans leur agence de voyages.

Propos recueillis par Edwige Blanchon

