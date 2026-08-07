[DOSSIER] Jeunes agriculteurs, l’épreuve de la terre

Régulièrement présentée comme un secteur stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, l’agriculture peine aujourd’hui à assurer sa relève. Sa population vieillit, tandis que les nouvelles générations sont de moins en moins nombreuses à choisir cette voie. Certains enfants d’agriculteurs continuent encore sur le chemin de leurs aînés, mais ils restent une minorité.

Ce désintérêt ne traduit pourtant pas un manque d’envie. Au départ, le secteur attire « aussi bien des jeunes issus de familles d’agriculteurs que des jeunes sans lien avec le monde agricole ; aussi bien des enfants de Nouméa que des tribus et des îles », affirme Vaimoana Fogliani, directeur d’exploitation du lycée Michel-Rocard. L’établissement accueille chaque année plus de 300 élèves en filière agricole, BTS inclus.

C’est donc à la suite du processus de formation que les choses se corsent. Plusieurs obstacles se présentent à eux. Hormis les jeunes qui ont la chance d’hériter d’exploitations familiales, l’accès au foncier est aujourd’hui difficile, avec des terrains vendus très chers par les anciens agriculteurs et un accompagnement bancaire limité. L’écoulement des productions peut aussi s’avérer être un défi. Car paradoxalement, « il y a davantage d’agriculteurs qu’autrefois. Les petits marchés ne suffisent plus », indique Vaimoana Fogliani.

En parallèle, les coûts de production et les investissements ont augmenté et la profession n’est pas rémunératrice. Résultat, les jeunes hésitent à se lancer. « C’est un métier très dur, mais stimulant aussi. La plupart du temps, ceux qui sont nés là-dedans sont pleins de volonté et souhaitent continuer, mais ils veulent aussi pouvoir gagner leur vie et vivre décemment, sinon ils changent de métier », souligne Roger Galliot, président du collectif des céréaliers de Nouvelle-Calédonie.

Pourtant, de multiples aides existent pour soutenir les jeunes agriculteurs, à l’exemple de l’AIA, aide à l’installation en agriculture (État), du Disppa, dispositif de soutien à la politique publique agricole (province Sud), le dispositif CAP sur l’installation (Chambre d’agriculture et de la pêche) ou encore l’aide aux porteurs de projet (province Nord). PRODUCTIVITÉ À LONG TERME Par ailleurs, le monde agricole a été relativement « épargné » par les coupes budgétaires opérées à la suite des émeutes. « Les politiques ont bien conscience de la fragilité du secteur. Maintenant, il faut qu’on réfléchisse à mieux utiliser ces aides et à dépenser moins, à faire en sorte qu’elles soient plus efficaces », indique Guylain de Coudenhove, directeur général de la Chambre d’agriculture et de la pêche. Selon Roger Galliot, ces aides « ne sont que des pansements sur des jambes de bois ». Lui parle d’un manque de « plan « plan global » et d’un « gaspillage d’argent ». « Il faut investir sur des choses qui rapporteront de la productivité à long terme, pas sur des aides temporaires », insiste-t-il, en prenant pour exemple l’irrigation des terres cultivables. « Il faut pouvoir offrir aux jeunes des terres ayant une sécurité en eau. Malheureusement, il n’y a jamais eu de gros investissements à la hauteur pour réaliser cela. Chacun doit se débrouiller ». Pour Dominique Burguière, agricultrice à Bourail et référente agriculture à la CPME, confédération des petites et moyennes entreprises, les métiers agricoles ne sont pas suffisamment mis en valeur auprès des jeunes. « Il faut montrer que ce sont des professions certes difficiles, mais qu’il est possible d’en vivre et que des politiques publiques sont mises en place pour eux », souligne-t-elle.