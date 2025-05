[DOSSIER] Jérôme Bétrancourt: « La Nouvelle-Calédonie ne se préoccupe pas encore assez de la participation citoyenne »

DNC : Pourquoi avoir créé l’association Nos vies, nos avis ?

Jérôme Bétrancourt : L’élément déclencheur a été le premier référendum. Comme beaucoup de personnes, je suppose, je trouvais cela très binaire et je ne voyais pas où cela allait nous mener. Comme cela faisait un moment que je travaillais sur le sujet de la participation citoyenne, je me suis demandé pourquoi la population ne participait pas à la construction du projet de société, plutôt que de passer par un référendum. Alors j’ai fait un petit sondage et j’ai constaté qu’il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Sur ces entrefaites, cela a déclenché la création de l’association, structure qui comprend aujourd’hui une douzaine de membres.

Quelles sont vos actions ?

Ce qu’on appelle la participation citoyenne, ce sont tous les mécanismes mis en place pour que le citoyen ait les moyens de participer à la vie publique, à la gestion du pays, de son quartier ou de sa ville, avec des moyens structurés. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus et notre objet principal, c’est de promouvoir ces mécanismes en Nouvelle-Calédonie et l’un des objectifs possibles de ces dispositifs serait effectivement de construire un projet de société en impliquant les citoyens.

L’une de nos premières actions a été d’aller voir les politiques avec un projet d’assemblée citoyenne sous le bras. Ça a été un gros travail, car nous avons recensé toutes les études qui se faisaient sur ces mécanismes, toutes les recommandations, etc. Puis on a compilé le tout et on l’a transcrit dans un projet adapté au contexte local. Ce travail s’est fait en 2021 et 2022. Nous avons aussi organisé un séminaire à l’université mi-2022.

Après, les assemblées citoyennes, c’est une chose, mais ce qui est aussi très important, c’est de demander l’avis des gens dans leur quartier, donc nous avons organisé beaucoup d’ateliers dans les tribus. Actuellement, nous avons mis en place une forme de base de données qui permet de récolter tous les travaux qui se font à droite et à gauche et qui seraient utiles de consolider à un moment.