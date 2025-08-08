[DOSSIER] Jérôme Aucan: « La vitesse d’un avion de ligne »

DNC : Comment se produit un tsunami ?

Jérôme Aucan : Le tsunami est créé par des tremblements de terre sous-marins dans plus de 80 % des cas. Il peut aussi résulter d’explosions ou d’éruptions volcaniques. On l’a vu récemment à Tonga, l’autre grand exemple étant l’éruption du Krakatoa, volcan indonésien, au XVIIIe siècle. Un tsunami peut aussi être causé par des glissements de terrain sous-marins ou des phénomènes météorologiques, des fronts, des lignes de grains ou des dépressions qui peuvent avancer à la même vitesse en eau peu profonde et créer ce qu’on appelle des météo-tsunamis. Cela arrive en Adriatique, en Méditerranée. Aux Baléares, par exemple, c’est un phénomène connu.

À quelle vitesse se déplacent les vagues lors d’un tsunami ?

Pour la houle, la période, c’est-à-dire le temps entre deux crêtes, est entre cinq et vingt secondes. Pour un tsunami, c’est entre cinq et vingt minutes. Ce ne sont pas du tout les mêmes phénomènes, ils ne se comportent pas du tout pareil.

Vue d’un drone, la distance entre chaque crête dans une houle serait de quelques centaines de mètres, et en point fixe, on verrait la crête passer toutes les cinq à vingt secondes. Pour un tsunami, un drone ne serait pas suffisant. Il faudrait prendre un avion, et encore, plutôt un satellite. On verrait que chaque crête est distante de plusieurs centaines de kilomètres. Et si on se mettait en point fixe, chaque crête passerait toutes les cinq à vingt minutes. La physique des ondes fait que la vitesse dépend de la période. Donc autant une houle peut voyager entre 30 et 50 km/h, autant un tsunami voyage entre 500 et 800 km/h, voire plus. C’est la vitesse d’un avion de ligne.

La vague de tête n’est pas forcément la plus grosse…

Le phénomène peut s’étaler entre une et six heures, avec plusieurs vagues. On a parlé de périodes : si le tsunami fait 15 minutes, il y aura quatre vagues par heure. Et effectivement, la première vague est rarement la plus grosse. On ne peut pas se fier à ça. Et il faut aussi se dire que parfois c’est le creux qui arrive en premier. C’est dans ce cas que la mer se retire brutalement, comme au grand tsunami de Banda Aceh, en Thaïlande (2004, NDLR).