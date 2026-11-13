[DOSSIER] Jean-Pierre Vallat : « Ce sont des professionnels en face d’eux »

Les plaintes reçues par le groupe financier du service territorial de la police judiciaire sont passées de 52 en 2023 à 78 en 2024, puis 102 en 2025. À la date de l’entretien, début novembre, le groupe en avait déjà enregistré 144. Pour le brigadier-chef Jean- Pierre Vallat, les escrocs se professionnalisent et les difficultés financières liées à la crise de mai 2024 rendent certaines personnes plus réceptives aux offres frauduleuses.
DNC : Les arnaques en ligne prennent-elles de l’ampleur en Nouvelle-Calédonie ?
Jean-Pierre Vallat : Ce n’est pas nouveau, mais oui, le phénomène prend de l’ampleur. Les escrocs se professionnalisent, avec des métiers très précis. Ils sont très organisés et les personnes se font piéger parce qu’elles ont des professionnels en face d’elles, qui savent bien faire. Le volume est de plus en plus impressionnant.
Comment ces réseaux fonctionnent-ils ?
C’est le principe de l’entreprise avec plusieurs métiers. Certains récupèrent des données, d’autres les vendent ou proposent des kits d’escroquerie sur le dark web. Des équipes appellent ou envoient des mails par milliers. D’autres personnes font transiter les fonds. Elles-mêmes sont souvent victimes d’escroquerie, car elles ont communiqué leurs coordonnées bancaires. L’argent passe ensuite par plusieurs pays, parfois sur des comptes étrangers ou en cryptomonnaie.
On n’a pas de localisation particulière. Dès qu’on passe la barrière française, il faut une coopération internationale. Les sites peuvent disparaître en quelques jours. Remonter leur trace demande un travail monumental, sans garantie de récupérer l’argent.
Les entreprises sont-elles aussi visées ?
Oui. Les escrocs peuvent faire croire à un service comptable que le dirigeant demande de changer les coordonnées bancaires d’un fournisseur ou se faire passer pour ce fournisseur. Ils se renseignent sur l’entreprise, dont l’organigramme peut être trouvé sur internet. Ils connaissent les noms et les fonctions, jouent sur l’urgence ou mettent la pression jusqu’à ce que quelqu’un fasse le virement.
Quelles méthodes rencontrent les particuliers ?
Le spoofing arrive assez régulièrement en Nouvelle-Calédonie. Vous recevez un appel ou un message d’un numéro calédonien. Forcément, on est en confiance. Ça peut être un faux banquier ou une personne qui se fait passer pour quelqu’un du territoire. Mais le numéro affiché n’est pas celui qui vous appelle. Il faut raccrocher et rappeler soi-même, ou appeler directement le numéro officiel. Les escrocs créent aussi de fausses pages sur les réseaux sociaux, proposent de faux placements ou de fausses aides, ou envoient des SMS qui renvoient vers des sites imitant des sites officiels.
Ils mettent la personne en confiance avant de lui demander des informations qu’elle ne doit pas communiquer. Certaines offres promettent de rémunérer des clics, par exemple pour améliorer les avis d’hôtels. Pour gagner davantage, la personne doit ensuite investir ou recruter d’autres participants. Il faut déconstruire ce que l’escroc a construit. Le but est de pousser la victime à agir contre sa première réaction, celle qui lui disait de se méfier.
Les pyramides de Ponzi reposent, elles aussi, sur la confiance. Une fois convaincues, les premières personnes peuvent faire connaître le système à leur entourage sans se rendre compte qu’elles alimentent l’escroquerie. J’ai moi-même été sollicité par des gens que je connaissais. Je leur ai dit que c’était illégal et qu’ils risquaient de se faire avoir. Mais ils me répondaient qu’un proche leur avait conseillé. Ce n’est pas parce qu’une personne de confiance recommande un placement qu’il est fiable. L’argent facile n’existe pas.
Y a-t-il un profil type de victime ?
Pas forcément. Même une personne vigilante peut tomber dans le panneau. Tout le monde peut avoir une vigilance moindre et cliquer sur quelque chose. Les escrocs jouent sur un volume immense de personnes. Pour ce qui est de la confiance, je pense que c’est dans l’âme calédonienne. On a tendance à faire confiance assez rapidement. Les gens croient facilement les autres et ne voient pas forcément la malhonnêteté. En face, ils ont des personnes professionnelles de l’escroquerie.
Je pense qu’il y a plusieurs raisons à l’évolution de ces phénomènes. Localement, il y a des facteurs financiers liés aux post-émeutes. Depuis la crise sociale du 13 mai 2024, les gens sont peut-être plus réceptifs aux propositions qui promettent de gagner de l’argent facilement. Ce sont des choses concrètes qui leur parlent. La difficulté financière peut les rendre plus sensibles à ces offres.
Les victimes peuvent se retrouver
dans des situations financières
extrêmes.
Quel peut être l’impact pour les victimes ?
Elles peuvent se retrouver dans des situations financières extrêmes et être très touchées psychologiquement. Elles se demandent pourquoi elles ont été si bêtes. Ce n’est pas qu’elles ont été bêtes. Elles ont eu des gens très bons en face d’elles.
Les arnaques sentimentales peuvent durer des mois ou des années. La victime peut tomber dans le déni quand elle comprend que son interlocuteur n’existe pas. L’escroc continue parfois à lui écrire et à entretenir l’espoir. Des pièces d’identité publiées sur les réseaux sociaux peuvent aussi servir à ouvrir des comptes bancaires en ligne au nom de leur titulaire.
Les enquêtes permettent-elles de retrouver les auteurs et l’argent ?
C’est souvent difficile. Lorsque les fonds ou les sites se trouvent à l’étranger, les enquêteurs doivent solliciter une coopération internationale. De nombreuses procédures se terminent par un classement faute d’avoir pu identifier les auteurs. Les sommes perdues peuvent sembler modestes à l’échelle internationale, mais elles plongent parfois les victimes dans une situation financière très difficile.
Quels réflexes adopter ?
Ne communiquez jamais vos codes bancaires ou vos codes de validation. Si un appel semble provenir de votre banque, raccrochez et rappelez le numéro officiel. En cas de doute ou de virement suspect, contactez immédiatement votre banque pour faire bloquer les accès et sécuriser le compte. Dès qu’on se dit qu’il y a quelque chose qui n’est pas normal, on stoppe, on se pose, on réfléchit et on rappelle la banque.
Propos recueillis par Mathurin Derel