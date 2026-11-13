[DOSSIER] Jean-Pierre Vallat : « Ce sont des professionnels en face d’eux »

DNC : Les arnaques en ligne prennent-elles de l’ampleur en Nouvelle-Calédonie ?

Jean-Pierre Vallat : Ce n’est pas nouveau, mais oui, le phénomène prend de l’ampleur. Les escrocs se professionnalisent, avec des métiers très précis. Ils sont très organisés et les personnes se font piéger parce qu’elles ont des professionnels en face d’elles, qui savent bien faire. Le volume est de plus en plus impressionnant.

Comment ces réseaux fonctionnent-ils ?

C’est le principe de l’entreprise avec plusieurs métiers. Certains récupèrent des données, d’autres les vendent ou proposent des kits d’escroquerie sur le dark web. Des équipes appellent ou envoient des mails par milliers. D’autres personnes font transiter les fonds. Elles-mêmes sont souvent victimes d’escroquerie, car elles ont communiqué leurs coordonnées bancaires. L’argent passe ensuite par plusieurs pays, parfois sur des comptes étrangers ou en cryptomonnaie.

On n’a pas de localisation particulière. Dès qu’on passe la barrière française, il faut une coopération internationale. Les sites peuvent disparaître en quelques jours. Remonter leur trace demande un travail monumental, sans garantie de récupérer l’argent.

Les entreprises sont-elles aussi visées ?

Oui. Les escrocs peuvent faire croire à un service comptable que le dirigeant demande de changer les coordonnées bancaires d’un fournisseur ou se faire passer pour ce fournisseur. Ils se renseignent sur l’entreprise, dont l’organigramme peut être trouvé sur internet. Ils connaissent les noms et les fonctions, jouent sur l’urgence ou mettent la pression jusqu’à ce que quelqu’un fasse le virement.

Quelles méthodes rencontrent les particuliers ?

Le spoofing arrive assez régulièrement en Nouvelle-Calédonie. Vous recevez un appel ou un message d’un numéro calédonien. Forcément, on est en confiance. Ça peut être un faux banquier ou une personne qui se fait passer pour quelqu’un du territoire. Mais le numéro affiché n’est pas celui qui vous appelle. Il faut raccrocher et rappeler soi-même, ou appeler directement le numéro officiel. Les escrocs créent aussi de fausses pages sur les réseaux sociaux, proposent de faux placements ou de fausses aides, ou envoient des SMS qui renvoient vers des sites imitant des sites officiels.

Ils mettent la personne en confiance avant de lui demander des informations qu’elle ne doit pas communiquer. Certaines offres promettent de rémunérer des clics, par exemple pour améliorer les avis d’hôtels. Pour gagner davantage, la personne doit ensuite investir ou recruter d’autres participants. Il faut déconstruire ce que l’escroc a construit. Le but est de pousser la victime à agir contre sa première réaction, celle qui lui disait de se méfier.