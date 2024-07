[DOSSIER] Jean-Pierre Djaïwé : « Un débat contradictoire doit intervenir »

Croyez-vous en cette date du 24 septembre 2025 posée par le président de l’UC pour une déclaration de l’indépendance ?

Non. Ce n’est pas la solution selon nous. Ce n’est pas après avoir signé les accords de Matignon et de Nouméa qu’on va déclarer de manière unilatérale l’indépendance. Par qui va-t-on être reconnus dans ce cas ? On veut avoir un siège à l’ONU, et pour cela, il y a des règles de droit. Le projet du FLNKS milite pour un pays démocratique. Les actuelles exactions ne vont pas dans le sens du combat d’indépendance que nous avons porté depuis la création du Palika en 1976 et que nous menons.

C’est un combat déjà pour la dignité. Nous n’allons pas changer de trajectoire en cours de route. Il faut relancer maintenant le dialogue. Mais un congrès du FLNKS doit auparavant se tenir. Nous militons pour une indépendance en partenariat avec la France, et nous voulons en discuter avec les loyalistes. Il ne faut pas se maintenir dans des positions extrêmes, car nous n’arriverons pas à concilier les points de vue.

Quel sens donnez-vous au recours en justice contre l’élection d’Emmanuel Tjibaou aux législatives ?

Ne considèrent-ils* pas l’élection d’Emmanuel Tjibaou comme un équilibre politique, un élément de stabilité politique, de paix, d’entente et de vivre-ensemble ?

Propos recueillis par Yann Mainguet