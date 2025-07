[DOSSIER] Jean-François Merle : « Il faudrait en quelque sorte un accord Oudinot pour éclairer celui de Bougival »

DNC : Comment situez-vous le projet d’accord de Bougival dans l’histoire nationale ?

Jean-François Merle : L’accord le dit lui-même : il constitue une étape dans un parcours d’émancipation et de décolonisation. Il n’écrit pas la fin de l’histoire. Il détermine les conditions dans lesquelles d’autres étapes pourront être franchies. Mais c’est une étape importante puisque, pour la première fois depuis 1998, un accord est intervenu entre Calédoniens et avec l’État pour faire évoluer la relation de la Nouvelle-Calédonie avec la France.

Le projet d’accord est-il équilibré, selon vous ?

L’équilibre d’un accord dépend de plusieurs facteurs. Le rapport des forces entre les acteurs d’une part, l’environnement politique d’autre part. L’environnement politique est marqué par la situation économique et sociale très difficile de la Nouvelle-Calédonie, les destructions, les pertes économiques, le chômage massif, la précarité des familles, l’arrêt de deux usines de nickel, le système de santé en grande souffrance…

Mais il est aussi caractérisé par l’instabilité au niveau national, l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, le risque de censure du gouvernement. Il ne faut pas non plus perdre de vue que pour modifier le titre XIII de la Constitution, il faut une majorité des 3/5es au Congrès de Versailles et qu’avec l’émiettement des forces politiques, c’est très difficile à obtenir. J’imagine que les signataires ont dû considérer que, compte tenu du rapport des forces et de toutes ces incertitudes, cet accord représentait le meilleur ou le moins mauvais compromis possible pour avancer et qu’avancer était, en tout cas, préférable au pourrissement qu’aurait entraîné l’absence d’accord.

À vos yeux, quelles sont les avancées et les concessions de part et d’autre ?

L’accord de Nouméa, qui avait été déclaré caduc, est consolidé dans toutes ses dispositions que l’accord ne vient pas modifier. L’État de Nouvelle-Calédonie, souverain en matière de relations internationales, ce n’est quand même pas rien ! Cela peut, notamment, permettre de nouer des relations économiques et commerciales avec les pays du Pacifique pour moins dépendre des échanges avec la France et l’Europe.

Certains qui disaient hier : « L’indépendance, jamais ! » ont accepté un accord qui permet, avec une majorité qualifiée et le vote des Calédoniens, le transfert de l’ensemble des compétences régaliennes, donc la pleine souveraineté. On est dans un changement de paradigme : hier, la réponse à la question de la pleine souveraineté, c’était : « oui » ou « non » ; aujourd’hui, c’est : « quand et comment ? ». Et apporter une réponse à la majorité qualifiée à « quand et comment ? », c’est le retour au « pari sur l’intelligence » dont parlait Jean-Marie Tjibaou. Certains pensent que ces conditions sont trop drastiques et ne pourront jamais être réunies. Il faut se méfier des prétendus verrous : le découpage des circonscriptions législatives par Charles Pasqua était un verrou destiné à empêcher l’élection d’un député indépendantiste…

Du côté indépendantiste, ce n’est pas : « la pleine souveraineté dès l’année prochaine », ils ont accepté une période de transition et que celle-ci se fasse avec les garanties de la France. Ils ont aussi accepté, dans le cadre de cet accord global, une ouverture du corps électoral qui s’exprimera dans la nationalité calédonienne. Mais dans cette nationalité, ce qui me semble essentiel, plus que la durée de résidence qui n’est plus un élément automatique d’acquisition du droit de vote, ce sont les critères d’intégration dans la société calédonienne, car ils repré- sentent l’expression du « nous » calédonien, du destin commun.