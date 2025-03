[DOSSIER] Jean-Christophe Niautou : les marchés « lieux de vie, de rencontre »

DNC : Les marchés connaissent un certain essor. Comment expliquez-vous cette dynamique ?

Jean-Christophe Niautou : Pendant le Covid, puis mai 2024, l’arrêt des importations, le blocage des routes ont fait émerger la nécessité d’avoir une production locale, des circuits courts. Après les émeutes, durant deux mois environ, heureusement qu’il y avait cette production. Les marchés existants ou créés ont permis d’approvisionner la population.

Que reste-il de cette dynamique ?

La crise a été un accélérateur, qui nous a confortés dans notre objectif de faire évoluer les circuits courts. Aujourd’hui on a plusieurs marchés qui fonctionnent très bien : Ducos, Dumbéa, La Foa, Bourail, et Voh qui redéveloppe le sien. Les communes du Grand Nouméa nous sollicitent pour redynamiser leurs marchés. L’objectif est de remettre les producteurs au cœur de ces marchés, via notre réseau.

Pourquoi avoir ouvert un marché supplémentaire le mercredi après-midi

à Ducos ?

Le marché du samedi matin est bondé et saturé. On a 80 places et toujours 10 exposants qui restent sur le carreau. Nous avons donc lancé un créneau le mercredi après-midi. Nous avons eu 21 exposants la première semaine, 52 la deuxième et 1 327 visiteurs ! C’est une vraie réussite quand on sait que le samedi matin on a environ 3 000 personnes [jusqu’à 5 000, les week-ends de paye]. Cela montre une forte demande. Les pêcheurs professionnels ‒ on en a 5 à 6‒ sont ravis : ils vont pêcher le matin et vendent l’après-midi dans un marché qui est full. Vous trouvez des exposants que vous n’aurez pas le samedi, donc ça vaut le coup.

Comment la crise a-t-elle affecté les producteurs ?

L’année a été très difficile. Des récoltes ont été perdues, faute de débouchés. Et puis avec la destruction de 20 % des surfaces de vente, le départ d’environ 10 000 personnes, sans compter la baisse du pouvoir d’achat de 12 000 autres, nous avons perdu près de 20 000 consommateurs.