[DOSSIER] « Je suis frustré lorsque je n’ai pas ma tablette »

Sur sa tablette, Gianni voue une véritable passion pour ce que l’on appelle les vidéos « posing » : les jeunes y mettent en scène des figurines articulées, comme Spiderman ou d’autres personnages de l’univers Marvel, adoptant des poses « stylées » : accroupis, le poing en l’air ou en pose d’atterrissage. Ce type de contenu a explosé sur TikTok et d’autres plateformes. « Quand je m’y mets, je peux passer plusieurs heures dessus », indique le pré-adolescent.

Ce comportement déplaît à ses grands-parents, Jean-France et Marie. « Avec son grand-frère, Kylian, ils ont tendance à s’enfermer dans leur chambre avec leurs écrans », décrivent-ils.

Pour éviter les excès, une règle avait été fixée au départ : une demi-heure d’écran par jour, pas plus. Puis, « on a commencé à devenir addicts, admet Gianni. Alors ils [Jean-France et Marie] nous ont autorisés à prendre nos tablettes uniquement pendant les week-ends et les vacances ».