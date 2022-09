L’artisanat peut-il émanciper les femmes ?

Je ne dirais pas que c’est la meilleure, mais pour les femmes qui vivent en tribu, oui, c’est une bonne façon de s’émanciper. L’artisanat, c’est la première chose que l’on est capable de faire. C’est un savoir-faire familial, parfois ancestral : maraîchage, tressage, cuisine, couture… Sur Canala et Thio, il y a beaucoup de passage, on peut vivre de l’artisanat.

Mais c’est aussi une autre façon de penser : certaines femmes n’aiment pas faire payer un savoir-faire traditionnel. Et puis faire un marché du lundi au vendredi, bien achalandé, ce n’est pas encore assez développé.

C’est un train-train qu’on a, c’est notre mode de vie. Avec les plus anciennes, c’est compliqué. Mais il faut aussi rester cohérent ! Nous, on veut sortir du moule… et on voudrait faire rentrer les mémés dans un autre moule… On ne peut pas leur imposer un mode de vie.

On essaie plutôt d’approcher les jeunes filles, les jeunes mamans qui vivent avec leur copain à la tribu. L’artisanat leur permet de sortir. La dernière fois, les filles de Canala sont allées faire un marché à Dumbéa. Elles ont rencontré du monde, elles ont fait des pièces, et puis ça fait trois jours de sortie.

Pour les femmes qui n’ont pas le soutien de leur mari, se lancer dans l’artisanat peut être difficile. Rencontrez-vous souvent ce genre de situation ?

Il y en a bien moins qu’avant, mais il y en a encore. Pour certains, aller faire de l’argent en bord de route n’est pas vu positivement. Mais les choses ont quand même bien évolué. La cherté de la vie contribue à cela. Avant, on était moins concerné par l’inflation quand on vivait en tribu. Mais aujourd’hui, il y a un confort, tout le monde vit au rythme du prix des produits de première nécessité, de l’essence… Donc le besoin d’avoir des revenus est plus fort.

Que faudrait-il faire pour développer fortement l’artisanat ?

Pour moi, il n’y a pas de limite. On peut déjà faire beaucoup de choses en tribu. Il n’y a pas besoin de louer un local ou d’acheter beaucoup de matériel et de matières premières… Les blocages se situent surtout dans l’appréhension de la perception du business, dans l’aspect social. Ça a encore beaucoup d’emprise chez nous. Il y a des choses à respecter. Il faut être bien aligné avec les gens avec qui tu vis, ta famille, ton clan. Il ne faut pas forcer les choses, se heurter.

Recueillis par Gilles Caprais