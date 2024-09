[DOSSIER] Ismet Kurtovitch : « Jamais, la France et l’Europe n’ont été aussi loin dans l’esprit de la population calédonienne »

Comment la Nouvelle-Calédonie a-t-elle vécu la Libération ?

La guerre du Pacifique n’est pas terminée et le pays est encore dominé par la présence américaine, qui a apporté, à partir de 1942, non seulement la sécurité, mais aussi la prospérité et la démocratisation d’un certain bien-être social, culturel et économique. Jamais, sans doute, la France et l’Europe n’ont été aussi loin dans l’esprit de la population calédonienne. Ici, pendant toute la guerre, on vivait bien ou mieux, et on était heureux. On peut le dire, Nouméa était une fête, comme certaines parties de la Brousse. La fin de la guerre en Europe n’a donc rien changé à la vie quotidienne. Bien sûr, la Libération de la Métropole a été célébrée et a été vécue comme une délivrance pour les familles de ceux qui étaient partis à la guerre.