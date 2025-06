[DOSSIER] iouri, l’introspection partagée

AUX CONCOURS NEWCALRAP

iouri tente sa chance, il y a six ans, dans des petits concours sur Instagram dénommés NewCalRap. « Je me suis dit : pourquoi pas ? » Sa ligne est déjà définie. « Je ne fais pas du rap de rue, je ne viens pas de la cité. Donc, j’avais envie de raconter mon vécu. C’est pour ça que j’ai commencé à écrire. » D’événements de freestyle aux tournées dans les bars et à la formation scénique, le compositeur trace son chemin, jusqu’à la création du collectif Highlanders avec Kan3Z, Solo… Cette collaboration entre artistes « centrés sur la culture hip-hop avec rappeurs et beatmakers », selon leurs propres termes, accouche en décembre 2022 d’un album de dix morceaux baptisé « Connexions ». « On a tout fait nous-mêmes », note iouri qui, après le départ de ses amis vers le Canada ou la Métropole pour poursuivre leurs études, décide de préparer sa prochaine production, ici, en Nouvelle-Calédonie. L’album EP de cinq titres a pour nom « Mauvais Trip ». « J’ai travaillé énormément avec Kan3Z qui m’a aidé à enregistrer tous les morceaux. »

Le projet est diffusé le 21 mai 2024 sur les plateformes de streaming, juste après l’éclatement des émeutes. « Mais j’avais décidé de le sortir quand même. » Le concept est « plus personnel, davantage dans ma direction artistique. Ça parlait plus de moi et j’ai pu trouver mon univers ». Qui n’est pas joyeux. Le thème des addictions y est abordé. « Il y a très peu de lumière dans ma musique, très peu d’espoir. Mais je pense que ça parle à certains, ceux qui sont dans une mauvaise passe, qui ont une forme de résilience et qui comprennent qu’ils ne sont pas tous seuls à traverser ces moments durs. »

Brillamment réalisés par Rémi Pereira De Carvalho, deux clips sont livrés coup sur coup sur YouTube : « Dans mon crâne », qui a remporté un franc succès, puis « Chambre livide », des titres tirés de l’album « Mauvais Trip ». L’équipe a déjà recensé 10 000 écoutes du projet sur Spotify. iouri croise les doigts. La participation au Week-end festival de la fin septembre au Centre culturel Tjibaou constituerait une belle opportunité de faire découvrir ses titres, de se professionnaliser et de rencontrer d’autres artistes, voire de taper dans l’oreille d’un producteur. Le jeune rappeur, habile avec la combinaison des mots, croit en son rap un peu à part et en l’exportation de sa musique un jour vers la Métropole, la Belgique… Aujourd’hui « on est sur la bonne voie ».

Yann Mainguet