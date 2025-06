[DOSSIER] Intelligence artificielle: le monde du travail en mutation

DES EMPLOIS TOUCHÉS

Les pertes et les créations d’emploi, comme les mutations des tâches attribuées, sont aujourd’hui difficiles à déterminer. Son déploiement constitue un risque « pour les métiers de la communication et des services de prestations intellectuelles », subodore le membre d’Open NC.

Le Cese estime que « le niveau de compétences, le caractère intellectuel du métier exercé, ne suffisent déjà plus à protéger l’emploi ». Dans son rapport « The Future of Jobs Report », le Forum économique mondial estime que « 60 % des employeurs s’attendent à ce qu’elles redéfinissent leurs activités d’ici 2030 ». Dans les cinq prochaines années, il présage que les principaux emplois en déclin seront « caissiers et guichetiers », « assistants administratifs et secrétaires de direction », « gardiens d’immeubles, nettoyeurs et aides ménagères ».

La question pour grand nombres d’employeurs et de travailleurs est de savoir comment aborder cette évolution technologique. Une réponse se trouve dans l’apprentissage. La CCI-NC propose désormais un parcours complet de formation dédiée à l’intelligence artificielle. Et la demande est croissante. « Depuis le début de l’année, nous avons formé 80 à 90 personnes, à des niveaux plus ou moins approfondis », comptabilise Céline Cardinaud, responsable formation à la CCI.

Cette mise à niveau est d’autant plus nécessaire que les spécialistes notent une tendance au « shadow IA », à savoir une utilisation non autorisée de ces outils par les employés sans l’approbation du service informatique. « Il y a un problème de souveraineté de la donnée », prévient l’administrateur d’Open NC. Car l’utilisation de ces services gratuits revient à confier des informations confidentielles à des sociétés américaines (ChatGPT, Gemini de Google et Meta AI) ou chinoises (DeepSeek).

F.D.