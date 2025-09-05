[DOSSIER] Intégrer, mais à quel prix ?

L’un des objectifs du colloque est de parvenir à définir un équilibre entre protection de l’économie et ouverture, de façon à garantir un développement économique soutenable, reposant sur une diversification de la production tout en gagnant en compétitivité. (©M.D)

Porté par l’Autorité de la concurrence-NC, le colloque sur l’intégration régionale a réuni chercheurs et économistes du Pacifique, des Antilles, de l’océan Indien et d’Europe autour d’une même question : comment intégrer les petites économies insulaires dans leur région sans aggraver la vie chère et les inégalités ? Les débats ont mis en lumière le poids des rentes, le risque de dépendance et la nécessité de repenser la redistribution.

« Ici, comme ailleurs, dans les petites économies insulaires, les discussions sont vives, parfois passionnées, lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre protectionnisme libre-échange » et de « trouver, pour les petites économies insulaires, le point d’équilibre […] entre intégration et concurrence », a posé d’emblée Stéphane Retterer, président de l’Autorité de la concurrence-NC. À l’heure où l’économie calédonienne doit se reconstruire, l’enjeu est majeur. Le débat n’est pas nouveau et oppose de longue date promoteurs de la production locale et acteurs de l’importation. L’un des objectifs du colloque est d’aboutir à des préconisations qui seront prochainement remises aux décideurs. L’absence de ces derniers, lors des échanges, a d’ailleurs été remarquée.

Roy Lagolago, secrétaire permanent de l’accord PACER Plus, a défendu l’accord en citant l’exemple de Kiribati, qui « conçoit des bateaux de luxe sur mesure ». Pour lui, « chaque économie doit trouver son marché de niche » et l’intérêt de l’accord est qu’« une fois ratifié, le tarif est réduit à zéro », même si sa mise en œuvre reste progressive.

Cette approche séduit par sa simplicité : se spécialiser pour s’intégrer. Mais elle interroge sur les conditions réelles de compétitivité dans un espace dominé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Roy Lagolago n’a pas caché que l’intégration constituait des opportunités mais aussi des défis complexes. Car, si certains secteurs stratégiques peuvent être protégés, l’exposition à la concurrence des deux géants anglo-saxons reste redoutable. L’accord ne porte pas seulement sur les biens, mais aussi sur les services et la mobilité des travailleurs, des sujets sensibles pour la Nouvelle-Calédonie, sans compter des obstacles pratiques comme les normes ou la langue.

PAS DE RÉPONSE

Le statut de la Nouvelle-Calédonie et la préservation des intérêts de la France posent aussi question. Comme l’illustrent les atermoiements autour de l’accord avec le Vanuatu conclu en 2019, l’intégration de la Nouvelle-Calédonie à PACER Plus nécessiterait l’approbation de l’État. L’ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, n’a pas souhaité répondre, pas plus que le haut-commissariat. Un constat qui renvoie une nouvelle fois la problématique de l’intégration à la dimension politique. « Quand vous recevez des milliards d’euros de subventions (les transferts de l’État : NDLR), ces milliards repartent aussitôt, parce que vous consommez des produits importés qui viennent de France. Donc, en réalité, la puissance publique métropolitaine récupère une bonne partie de ce qu’elle a distribué », a insisté Jean-François Hoarau, professeur à l’université de La Réunion.

L’ouverture aux services exposerait aussi les grandes entreprises hexagonales, habituées à considérer les outre-mer comme leur pré carré. Steven Bond-Smith, enseignant-chercheur à l’université d’Hawaï, a lui aussi mis en garde : la mono-spécialisation rend vulnérable face aux aléas. « Cela a été le cas pour l’industrie touristique dans cet État américain, mais également pour celle du nickel en Nouvelle-Calédonie. » Selon lui, ouverture et spécialisation ne garantissent pas nécessairement de gains de productivité ou de revenus.

Alastair Sutton, ancien fonctionnaire de l’Union européenne et auteur d’un rapport remis au gouvernement en 2020, a également participé au colloque. Pour lui, « le risque, c’est de se retrouver face à un spaghetti bowl d’accords régionaux qui se superposent et créent plus de confusion que d’intégration ». D’où la nécessité, selon lui, de privilégier une approche sélective et pragmatique.

« DE LA SUBSISTANCE À LA SUBVENTION »

Les débats ont conforté les analyses de Bernard Poirine, économiste des économies insulaires cité à plusieurs reprises. Dès les années 1990, il décrivait ces territoires comme des « économies de rente », passées « de la subsistance à la subvention ». L’afflux de transferts publics ou de revenus issus d’une ressource unique crée un véritable « syndrome hollandais » : les prix et les salaires augmentent, la compétitivité des secteurs traditionnels s’effondre et la dépendance aux importations s’accroît. Une logique qui éclaire encore la situation calédonienne, entre rente minière, transferts massifs et fragilité des filières locales.

Cette logique rejoint le constat de Jean-François Hoarau : « Les économies insulaires sont caractérisées par des niveaux de prix structurellement élevés. La vraie question est celle de la redistribution des richesses. » Pour lui, l’enjeu n’est pas seulement d’ouvrir ou de protéger pour favoriser la diversification économique, mais de garantir qu’une meilleure répartition des revenus compense les effets de la vie chère, particulièrement marquée en Nouvelle-Calédonie.

Mathurin Derel