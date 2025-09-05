[DOSSIER] Intégrer, mais à quel prix ?

Cette approche séduit par sa simplicité : se spécialiser pour s’intégrer. Mais elle interroge sur les conditions réelles de compétitivité dans un espace dominé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Roy Lagolago n’a pas caché que l’intégration constituait des opportunités mais aussi des défis complexes. Car, si certains secteurs stratégiques peuvent être protégés, l’exposition à la concurrence des deux géants anglo-saxons reste redoutable. L’accord ne porte pas seulement sur les biens, mais aussi sur les services et la mobilité des travailleurs, des sujets sensibles pour la Nouvelle-Calédonie, sans compter des obstacles pratiques comme les normes ou la langue.

PAS DE RÉPONSE

Le statut de la Nouvelle-Calédonie et la préservation des intérêts de la France posent aussi question. Comme l’illustrent les atermoiements autour de l’accord avec le Vanuatu conclu en 2019, l’intégration de la Nouvelle-Calédonie à PACER Plus nécessiterait l’approbation de l’État. L’ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, n’a pas souhaité répondre, pas plus que le haut-commissariat. Un constat qui renvoie une nouvelle fois la problématique de l’intégration à la dimension politique. « Quand vous recevez des milliards d’euros de subventions (les transferts de l’État : NDLR), ces milliards repartent aussitôt, parce que vous consommez des produits importés qui viennent de France. Donc, en réalité, la puissance publique métropolitaine récupère une bonne partie de ce qu’elle a distribué », a insisté Jean-François Hoarau, professeur à l’université de La Réunion.

L’ouverture aux services exposerait aussi les grandes entreprises hexagonales, habituées à considérer les outre-mer comme leur pré carré. Steven Bond-Smith, enseignant-chercheur à l’université d’Hawaï, a lui aussi mis en garde : la mono-spécialisation rend vulnérable face aux aléas. « Cela a été le cas pour l’industrie touristique dans cet État américain, mais également pour celle du nickel en Nouvelle-Calédonie. » Selon lui, ouverture et spécialisation ne garantissent pas nécessairement de gains de productivité ou de revenus.