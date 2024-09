[DOSSIER] Ils ont aussi œuvré pour la liberté

♦ LES SOLDATS DU BIMP

Après les campagnes de Bir Hakeim et d’Italie, le Bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique embarque en Italie le 13 août 1944, sur le SS Empire Pride, pour la libération de la France. Direction la Provence. Ils débarquent le 17 août sur la plage de Cavalaire. Raoul Michel-Villaz, Henri Meyer, Maurice Meunier, Jean Tran-Ap (ou Tranape), Louis Kasni Warti et bien d’autres officient sous les ordres du commandant Edmond Magendie.

Ces volontaires vont affronter de durs combats à Hyères, La Mauranne… Ils doivent rejoindre Toulon, puis remonter le Rhône. Chemises et pantalons mouillés, mêlés de sueur et du sang des camarades, « de toute la guerre la Compagnie n’a jamais été aussi sale », rapportent les témoignages présentés à la Maison du combattant. Onze décèdent dont trois tirailleurs kanak. Joseph Bealo, Pierre Boae, Maurice Creugnet, Adrien Dieoula, Georges Le Carrour, Édouard Paulin, Raymond Perraud, Charles Porcheron, Alexis Réveillon, Aimé Soenne et Édouard Wahoo.

Le Bataillon rejoint La Garde, Arles, Nîmes et Lyon. Puis, dans le cadre du blanchiment de l’armée française, les troupes dites indigènes sont retirées du front. Ces hommes sont dirigés vers Paris en novembre, défilent sur les Champs-Élysées avant d’embarquer le 14 mars 1946 à bord du Sagittaire à Marseille pour la Nouvelle-Calédonie.