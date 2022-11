Des sportifs ou des supporters ont décidé de regarder la Coupe du monde 2022 par passion. Des débits de boisson ont prévu de diffuser les matchs pour satisfaire leur clientèle. Ils racontent pourquoi.

Ils ne manqueront pour rien au monde ce moment décisif. Ce magnifique but qui propulse leur équipe favorite au niveau supérieur. Cette ultime action qui renverse un match ou consacre un joueur. Le 20 novembre, des supporters ont décidé de regarder le Mondial. « Le ballon, c’est ma passion, j’ai 35 ans et je regarde le foot depuis mes 4 ans, commence Florent Milo. Je ne vais pas rater un Mondial alors que c’est tous les 4 ans. »

Le fan des Bleus ne se laissera pas « gâcher le jeu » par les polémiques de corruption, d’empreinte carbone, de travail forcé ou de droits humains. Oui, il s’en désole et les déplore, mais cela ne l’empêchera pas de regarder tous les matchs. « C’est le plaisir avant tout, je vois ça de loin. Cette Coupe n’aurait jamais dû être là-bas, c’était une grosse erreur. » Dans son groupe d’amis et de collègues « footeux », personne ne parle de boycott. Ils envisagent déjà de se rendre plus tôt au travail pour ne pas râter, pendant le trajet en voiture, les rencontres qui commencent à 6 heures. « Le boycott, c’est pour ceux qui ne sont pas très footeux à la base, qui sont moins passionnés », analyse-t-il.

Selon un sondage de l’ONG Amnesty International sur un panel de 1 018 adultes français, 48 % ne veulent voir aucun match.

Ce n’est pas le cas de Bastien Antoine. Le responsable du site internet FOOTNC couvre l’actualité calédonienne de la discipline depuis trois ans. Lui non plus n’a pas envisagé le boycott. « C’est l’occasion de voir jouer les pays africains, sud-américains… Des pays pour lesquels le football est aussi synonyme de fête. » Téléspectateur du Mondial depuis 1994, il soutiendra le onze français et la sélection argentine. « Je comprends ceux qui ont la volonté de [boycotter]. C’est courageux de se priver de quelque chose qu’ils aiment pour démontrer leur opposition, nuance-t-il. Les polémiques sont fondées ! Mais aujourd’hui, ce n’est pas le seul pays où les droits de l’homme ne sont pas forcément respectés. »