Cette année, la commune de Dumbéa a mis le paquet pour faire découvrir ou redécouvrir ses atouts avec de nombreux événements gratuits. En plus des escape games qui ont été organisés le week-end dernier et qui se poursuivent ce samedi, la Micro-Folie, au sein du MK2, propose deux playlists d’œuvres à découvrir sous forme de visite guidée, jusqu’au 18 septembre.

Des circuits découverte en petit train sont également programmés, samedi 10 et samedi 17 septembre. « Ça faisait quelques années qu’on ne participait pas à cette manifestation.

On voulait proposer pas mal d’activités, parce que le patrimoine est très riche à Dumbéa et on le connaît assez peu finalement.

Il y a pas mal de patrimoine bâti qui a disparu ou qui n’est pas forcément visible », précise Célia Martin. Une manière pour les habitants et les jeunes générations de mieux comprendre dans quel milieu ils évoluent et surtout de mieux s’approprier cette culture et cette identité dumbéenne, chères à la municipalité. Plus d’informations sur le site internet de la ville : www.ville-dumbea.nc