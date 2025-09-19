[DOSSIER] Ils baissent le rideau

Avec une affiche « Soldes » collée sur la devanture de sa boutique, comme bon nombre de commerces en cette période, rien ne laisse penser que Valérie Zaoui, gérante de Vintage & Design, situé au Quartier-Latin, s’apprête à fermer définitivement son magasin.

À la suite des émeutes de mai 2024, une part importante de sa clientèle a quitté le territoire et ceux qui sont restés « ont arrêté de consommer des produits de décoration ». « Ils se sont concentrés sur les dépenses essentielles, explique-t-elle. Du coup, tous les achats liés au plaisir sont passés au second plan. »

Passionnée par la décoration, et elle-même cliente de la boutique autrefois, Valérie Zaoui l’avait rachetée il y a deux ans. Malheureuse- ment, elle ne disposait pas d’une trésorerie assez importante et n’a pas réussi à « passer le cap » des émeutes. « Il y a certains samedis, avant que je passe en liquidation, je n’ai vu personne passer dans la rue ou entrer dans le magasin », raconte la commerçante. Après des mois « très compliqués », à se demander « s’il fallait continuer », Valérie Zaoui, qui gère une autre entreprise en parallèle, a décidé d’arrêter les frais. « Quand on est chef d’entreprise, c’est difficile de lâcher sa société. Pourtant ça fait partie des compétences nécessaires : savoir dire stop, pour ne pas creuser un puits ».

Depuis sa création il y a sept ans, Vintage & Design proposait des pièces de décoration vintage et contemporaine, en très petite quantité. « Cela permettait d’avoir une belle pièce chez soi, sans la retrouver chez une autre personne », décrit la gérante.

Quelques mètres plus loin, le restaurant Kobeya a également baissé le rideau. Ouvert en 2021, l’établissement était connu pour ses plats japonais, estimés par beaucoup. Il était géré par Christophe et Saori Guérin, anciens propriétaires du bistrot Chez Toto. Plusieurs « moments durs », comme la période Covid et les émeutes, ont eu raison de la continuité du restaurant.

Leur clientèle, qui comptait beaucoup de fidèles venant manger sur place « deux à trois fois par semaine », a commencé à changer ses habitudes de consommation. « Avant, certains pouvaient prendre une bouteille de vin pour trois personnes, maintenant ils ne prennent même plus un verre. On voit vraiment la différence », décrit Saori Guérin. Pour cette dernière, qui n’a pas de parents ni de frère ou sœur sur le territoire, « Kobeya, c’était un peu ma famille ». « Cela fait 15 ans que je travaille avec l’une de nos employés en cuisine. Je pense que c’est ce qui me fait le plus mal », confie-t-elle.