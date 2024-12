[DOSSIER] « Il faut arrêter l’hémorragie »

L’élu Palika Charles Washetine pointe, quant à lui, une « gestion calamiteuse » du budget sur cette mandature. Elle s’explique, selon lui, par plusieurs éléments. À commencer par la mise en place de plusieurs « projets d’envergure » sans les recettes nécessaires. Un point sur lequel il alertait déjà ses collègues élus lors de la déclaration de politique générale, le 16 juillet 2019.

« Le président nous a présenté le budget en faisant prévaloir deux milliards de recettes supplémentaires, pour mettre en place des projets comme Air Oceania, la construction du nouveau pont de Lekine, etc. Alors qu’on ne savait pas d’où allaient venir ces recettes. […] Résultat de la course, aujourd’hui, on a une collectivité endettée et qui est en incapacité de payer ses fournisseurs et ses prestataires de services. […] On s’est inscrit dans des projets pharaoniques, fantasques, en dehors de la réalité. » Autre élément relevé par le chef de groupe du Palika : la masse salariale, jugée « trop importante ». En quatre ans, elle aurait augmenté de « 1,2 milliard de francs ». « Ça plombe totalement les finances », commente- t-il.