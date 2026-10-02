[DOSSIER] ICPE : comment fonctionne le contrôle ?

Une carrière est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), qui relève de la compétence des provinces. Le contrôle des installations est réalisé par la Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie (Dimenc), du gouvernement, pour le compte des provinces. L’exploitant doit respecter les prescriptions fixées par son autorisation : périmètre et conditions d’exploitation, protection de l’environnement, gestion des eaux, remise en état ou encore mesures de sécurité.

La délivrance de l’autorisation n’est que la première étape. L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle destiné à vérifier, notamment au moyen d’inspections, que les prescriptions sont effectivement respectées. Lorsqu’une non-conformité est constatée, elle peut demander à l’exploitant d’y remédier et, selon les procédures prévues par la réglementation, le mettre en demeure de respecter ses obligations.

En cas de persistance des manquements, l’autorité compétente dispose de différents pouvoirs de police administrative pouvant aller jusqu’à des sanctions ou à une suspension de l’autorisation d’exploitation.

Mathurin Derel