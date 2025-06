[DOSSIER] IA : « Il faut saisir le train en marche »

C’est tout l’enjeu de ces révolutions numériques qui transforment complètement le milieu professionnel, tel que ça a pu être le cas à l’époque pour la révolution industrielle et ensuite la révolution numérique. L’arrivée d’internet a détruit certains métiers et en a créé plein d’autres aussi. Je ne pense pas qu’il faille en avoir peur. Il faut saisir le train en marche et travailler pour faire en sorte que cette technologie puisse être intégrée dans notre univers professionnel et qu’elle soit créatrice de nouveaux emplois. On ne luttera pas contre, de toute façon.

C’est une théorie économique bien connue, qui s’appelle la destruction créatrice : toute révolution technologique détruit des emplois et en crée d’autres. Effectivement, des emplois vont disparaître, on pense, par exemple, au métier de graphiste : aujourd’hui, on est capable de réaliser un visuel avec un prompt [instructions ou données fournies à l’IA] en deux secondes. Donc forcément, ce métier-là va en pâtir. Néanmoins, le métier de prompteur ‒ c’est-à-dire quelqu’un qui va être capable de demander les bons services à l’IA ‒ va naître.

Vous étiez au Salon VivaTech, à Paris, avec plusieurs start-up calédoniennes prometteuses. Ont-elles intéressé ?

Sur place, il y avait deux environnements, un espace calédonien et le village Pacific Tech, avec une vingtaine d’entrepreneurs du Pacifique que nous avons organisé avec la CPS [Communauté du Pacifique] et la French Tech Nouvelle-Calédonie. Sur ces deux espaces, certains étaient effectivement spécialisés dans l’IA. J’ai cité FireTracking, mais je pense aussi à OPS Insight, qui utilise l’intelligence artificielle pour former les personnels de l’aéronautique. Nous avions aussi l’association Gardien des îles, qui a pour projet de mettre en place des caméras intelligentes pour repérer les nuisibles sur les îlots.

On voit que l’IA commence à intégrer un grand nombre de start-up calédoniennes, ce qui est porteur d’espoir. Mais elles sont encore en phase de maturité et ont besoin de se développer grâce à des levées de fonds, à des investissements qu’on a encore du mal à trouver. C’était tout l’enjeu du village Pacific Tech : favoriser des rencontres pour lever des fonds. Et il y a eu des super résul- tats. Des start-up calédoniennes ont réussi à signer des contrats, d’autres ont trouvé des partenaires techniques. Une start-up qui s’appelle Aqualone, spécialisée dans l’irrigation et le contrôle de l’arrosage en fonction des conditions climatiques, a fait partie des six start-up sélectionnées pour rencontrer le président de la République.

Que faudrait-il localement pour attirer les investisseurs dans l’IA ?

Une vraie stratégie ! (Rires) Aujourd’hui, il y a beaucoup de bla-bla politique. Pourquoi ne pas avoir une politique fiscale attractive pour les grands groupes qui souhaiteraient développer l’IA, c’est une idée. Mais ils ne viendront pas sans stabilité politique. Ensuite, il faudrait une vraie communication autour de l’intelligence artificielle. Mais c’est plus un fantasme qu’une réalité. L’IA requiert quand même certaines compétences tech- niques importantes. Or aujourd’hui, on en manque déjà dans les métiers que je vais qualifier de « basiques » et on a du mal à remplir les filières numériques.

Propos recueillis par Nikita Hoffmann