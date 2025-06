[DOSSIER] IA à la SLN : « Même les métiers manuels seront concernés »

DES IA FRANÇAISES ATTENDUES

On le disait, la SLN part du terrain pour développer des solutions. « Nous sommes plus de 1 800 personnes, avec de nombreux métiers spécifiques, de la mine à l’ingé, la comptabilité en passant par la maintenance. Donc, c’est aux chefs de département de préciser sur quelle tâche il n’y a pas de valeur ajoutée. » L’intérêt émerge dans les équipes, les demandes de formation en IA sont de plus en plus nombreuses.

L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer certains postes ? Pour Nicolas Mathey, il s’agit surtout d’un soutien permettant de dégager du temps de qualité. « On va être davantage sur un changement de métiers. L’IA ne va pas remplacer les personnes, mais les personnes vont être remplacées par celles qui vont l’utiliser. » Raison pour laquelle « chacun doit commencer à s’y intéresser parce que même les métiers manuels vont être concernés ». De quelle manière dans cette industrie ? « Prenez un mécanicien. Demain, il ira avec sa tablette et ses lunettes connectées ‘dialoguer’ avec l’IA pour évaluer le comportement d’une machine avec derrière une grande base de connaissance. »

Pour Nicolas Mathey, la SLN vit avec son temps. « Nous ne sommes pas en retard sur l’IA et pas en avance non plus. Nous sommes dans la bonne moyenne. » Une question essentielle pourrait néanmoins ralentir cette tendance : la souveraineté des données. « La plupart des outils actuels sont américains. Avant d’avancer un peu plus loin, on attend des outils français. Il y en a, par exemple Mistral, avec qui on discute. Mais les Français, comme les Européens, préfèrent réglementer avant d’innover. C’est l’inverse chez les Américains, c’est un peu notre faiblesse ». Le risque concerne le vol des données, l’espionnage industriel, l’attaque étatique. « Les Américains ont le Patriot Act. En cas de guerre, tous les contrats sautent et ils utilisent les données qu’ils ont à leur disposition. En ce moment, il s’agit d’être prudent. »

Chloé Maingourd