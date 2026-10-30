[DOSSIER] HOPE, la bouée qui suit le carbone vers les profondeurs

Depuis 2024, une bouée instrumentée scrute l’océan au large de Nouméa. Ses capteurs relèvent, heure après heure, des paramètres physiques et biologiques. Comme son nom l’évoque, cette bouée porte un petit espoir des scientifiques, que la pompe à carbone puisse constituer un frein au phénomène de dérèglement climatique.

C’est tout l’objet de ce programme scientifique codirigé par Sophie Bonnet, océanographe à l’IRD, et la docteure Anne Petrenko. Les chercheurs veulent comprendre comment le carbone circule dans les eaux tropicales et quelle part peut être transportée vers les profondeurs par la pompe biologique.

À la surface, le phytoplancton absorbe du CO2 pour se développer. Une partie de la matière organique produite s’agglomère en particules, la “neige marine”, qui sédimente. En descendant, elle emporte du carbone. Mais la quantité exportée varie fortement selon les conditions biologiques et les mouvements de l’eau.

Si cette pompe fait l’objet d’études dans les zones tempérées et polaires, ce n’est pas le cas dans les eaux tropicales. Plus pauvres, les océans tropicaux restent moins étudiés, explique Sophie Bonnet, et longtemps, on a pensé qu’il ne s’y passait pas grand-chose. Ils abritent néanmoins des diazotrophes, des microorganismes capables de fixer l’azote atmosphérique. En enrichissant les eaux en nutriments, ils peuvent soutenir la production de phytoplancton et contribuer à la pompe à carbone. « On connaît très mal les facteurs qui vont stimuler cette pompe », souligne la chercheuse.