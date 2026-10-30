[DOSSIER] HOPE, la bouée qui suit le carbone vers les profondeurs

Au large de Nouméa, une bouée autonome mesure depuis 2024 les mouvements du carbone dans l’océan tropical. Le programme HOPE étudie une pompe biologique à carbone encore mal connue. Valérie Verdier, la directrice générale de l’IRD, et François Houllier, directeur de l’Ifremer, se sont rendus sur l’Antéa, à l’occasion de la dernière mission avant la fin du programme prévue en début d’année 2027.
Depuis 2024, une bouée instrumentée scrute l’océan au large de Nouméa. Ses capteurs relèvent, heure après heure, des paramètres physiques et biologiques. Comme son nom l’évoque, cette bouée porte un petit espoir des scientifiques, que la pompe à carbone puisse constituer un frein au phénomène de dérèglement climatique.
C’est tout l’objet de ce programme scientifique codirigé par Sophie Bonnet, océanographe à l’IRD, et la docteure Anne Petrenko. Les chercheurs veulent comprendre comment le carbone circule dans les eaux tropicales et quelle part peut être transportée vers les profondeurs par la pompe biologique.
À la surface, le phytoplancton absorbe du CO2 pour se développer. Une partie de la matière organique produite s’agglomère en particules, la “neige marine”, qui sédimente. En descendant, elle emporte du carbone. Mais la quantité exportée varie fortement selon les conditions biologiques et les mouvements de l’eau.
Si cette pompe fait l’objet d’études dans les zones tempérées et polaires, ce n’est pas le cas dans les eaux tropicales. Plus pauvres, les océans tropicaux restent moins étudiés, explique Sophie Bonnet, et longtemps, on a pensé qu’il ne s’y passait pas grand-chose. Ils abritent néanmoins des diazotrophes, des microorganismes capables de fixer l’azote atmosphérique. En enrichissant les eaux en nutriments, ils peuvent soutenir la production de phytoplancton et contribuer à la pompe à carbone. « On connaît très mal les facteurs qui vont stimuler cette pompe », souligne la chercheuse.
Anne Petrenko travaille sur l’un de ces paramètres encore difficiles à mesurer : les vitesses verticales de l’océan. Elles sont faibles, de l’ordre du millimètre ou du centimètre par seconde, mais peuvent modifier le transport des particules. « Jusqu’à présent, c’était en général négligé ou calculé de façon théorique par des modèles », explique-t-elle. Pour mesurer ces mouvements, il a fallu mettre au point de nouveaux instruments.
UN LABORATOIRE FLOTTANT
C’est précisément ce que fait la bouée HOPE, dont les dimensions impressionnent et qui en font un véritable laboratoire flottant et autonome avec ses quelque huit mètres de haut pour cinq à six mètres de diamètre. « On ne peut pas avoir un navire dédié à un seul programme pendant deux ans », résume Sophie Bonnet. La bouée autonome, alimentée par des panneaux solaires et des éoliennes, répond à cette difficulté. Elle embarque des instruments de laboratoire et transmet une partie des données à terre.
La chercheuse insiste sur la complémentarité des moyens. « L’idée, ce n’était pas de vouloir remplacer ce qui existe, mais de se mettre sur un créneau un petit peu à part de laboratoire en mer avec de la grosse instrumentation. » Cela ne remplacera toutefois pas les campagnes océanographiques classiques qui restent indispensables pour la maintenance, les prélèvements et le déploiement des équipements.
Pour mieux comprendre les enjeux financiers d’un tel projet, l’équipe propose un comparatif du coût et de l’impact carbone. Pour sept jours d’observation avec un navire océanographique, il faut compter près de 140 000 euros (16,71 millions de francs) et 55 tonnes de CO2. HOPE, quant à elle, représente un coût de 1 901 euros (226 850 francs) et produit 1,7 kilo de CO2. Des chiffres parlants mais à relativiser, puisqu’un navire permet de réaliser un nombre d’opérations nettement supérieur à une bouée, même très équipée.
La pompe biologique intéresse les chercheurs, mais aussi les promoteurs de la géo-ingénierie marine. Avec les effets du dérèglement climatique, certaines techniques visent à augmenter l’absorption de CO2 par l’océan afin de limiter la concentration de gaz à effet de serre. Ils consistent à fertiliser l’eau avec du fer pour stimuler le phytoplancton, modifier son alcalinité ou faire couler de la biomasse afin de retenir son carbone en profondeur.
FRONTIÈRE ENTRE SCIENCES ET GÉO-INGÉNIERIE
Anne Petrenko rappelle que la fertilisation au fer était déjà présentée, il y a une vingtaine d’années, comme une réponse possible au réchauffement. « On disait : on va régler le problème en mettant plein de fer », rappelle la chercheuse qui met, quant à elle, en garde contre des interventions sur un système dont les équilibres restent mal compris. « Il ne faut absolument pas jouer à l’apprenti sorcier », alerte-t-elle tout en rappelant que les mécanismes naturels étudiés par HOPE ne sont pas « LA » solution au changement climatique. HOPE étudie d’ailleurs le phénomène de pompe sans chercher à en modifier son fonctionnement.
Bien loin de HOPE, les expérimentations se poursuivent sur la géo-ingénierie. En août 2025, dans le golfe du Maine, une équipe américaine a mené un essai de recherche autorisé par l’Agence américaine de protection de l’environnement. De l’hydroxyde de sodium a été dispersé dans les eaux de surface pendant six heures, puis suivi pendant plusieurs jours. L’objectif était de tester l’augmentation de l’alcalinité de l’eau, une méthode distincte de la fertilisation au fer. Les premiers résultats ont été présentés en février 2026. Il s’agissait d’un essai scientifique à petite échelle, pas encore d’un déploiement industriel.
Le 9 octobre 2026, l’Organisation maritime internationale, sorte d’ONU de la mer, a adopté des cadres pour évaluer les recherches sur la fertilisation des océans, l’augmentation de leur alcalinité et l’immersion de biomasse. Les projets doivent être examinés au cas par cas, avec une évaluation des risques pour l’environnement.
La bouée HOPE continuera pour sa part ses observations jusqu’en 2027 avant d’être renvoyée à Marseille. Les nombreux résultats nécessiteront encore de long mois de traitement et alimenteront une meilleure compréhension du phénomène complexe du dérèglement climatique.
Mathurin Derel
⇒ Une flotte pour connaître et explorer les grands fonds
La Flotte océanographique française compte 17 navires et six engins sous-marins. Elle réunit des navires hauturiers – L’Atalante, le Pourquoi pas ?, le Thalassa et le Marion Dufresne –, des unités régionales comme l’Antéa, basé à Nouméa, ainsi que des navires côtiers et de station. En 2027, le Pourquoi pas ?, long de 107 mètres, doit être déployé dans le Pacifique.
La flotte dispose aussi de moyens rares pour atteindre les abysses : le sousmarin habité Nautile et le robot téléopéré Victor 6000 peuvent intervenir jusqu’à 6 000 mètres. Classée parmi les cinq premières flottes scientifiques au monde par l’Ifremer, elle permet à la France de produire ses propres données sur les fonds marins. Cette capacité d’exploration est un levier de souveraineté scientifique : elle donne aux chercheurs les moyens d’étudier ces milieux et d’éclairer les décisions sur leur protection ou leur exploitation.
⇒ MésoCal, les données de la recherche en partage
Une campagne en mer, une bouée ou un satellite peuvent produire des milliers de mesures. MésoCal donne aux chercheurs calédoniens des moyens communs pour les conserver, les comparer et les analyser. Installé à l’UNC, le centre de calcul du Cresica, le consortium associant les instituts de recherche présents en Nouvelle-Calédonie, sert notamment à traiter de grands jeux de données et à réaliser des simulations liées au climat, aux géosciences ou à l’environnement.
Il s’agit d’un calculateur intensif de niveau intermédiaire qui va multiplier entre hui et dix la capacité de calcul actuel. Il offrira la possibilité de faire tourner des modèles climatiques plus complexes tout en utilisant l’intelligence artificielle. L’IRD a annoncé en 2026 les premières formations à son utilisation. Ce centre de données a représenté un investissement de l’ordre de 120 millions de francs et pourrait être mis en service d’ici à la fin de l’année.
⇒ ScInObs, pour suivre les monts sous-marins
ScInObs signifie « Science, Innovations et Observatoires sous-marins ». Ce programme franco-japonais, porté par l’Ifremer et Jamstec avec la participation de l’IRD, développe des observatoires pour étudier les écosystèmes profonds dans la durée. En Nouvelle-Calédonie, son volet KASEAOPE suit deux monts sous- marins, Stylaster et Munida, dans le parc naturel de la mer de Corail, au sud de l’île des Pins.
Des capteurs, des caméras et des dispositifs de prélèvement recueillent des données sur les courants, les conditions de l’eau et la vie marine. L’objectif est de mieux comprendre l’évolution de ces milieux et les facteurs qui influencent leur biodiversité. Selon les chercheurs, les monts sous-marins pourraient constituer un enjeu de biodiversité majeur.