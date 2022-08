DNC : C’est une satisfaction ce retour en Nouvelle-Calédonie ?

Guillaume Néry : La Nouvelle-Calédonie m’avait manqué. C’est la cinquième fois que je viens. Je suis un amoureux du Pacifique, mais je vais davantage en Polynésie. Et c’est chouette de voir les différences, les petites nuances. C’est dur de juger sur ces courts moments, mais j’ai trouvé les récifs coralliens en forme avec une belle diversité, en tout cas sur la pente externe. Ça fait plaisir de voir des endroits où ça a l’air encore ultra sain.

Vous militez pour changer les logiques sur la protection de la biodiversité. Qu’est-ce qui se joue ?

On parle beaucoup du réchauffement climatique, parce que les impacts se font sentir. C’est le sujet qui fait le plus peur, qui est très relayé médiatiquement. Il va entraîner des effondrements de biodiversité parce que, si la mer se réchauffe, les récifs coralliens vont crever. Mais il y a une destruction du vivant qui est déjà en cours et sur laquelle j’ai l’impression qu’il pourrait être plus facile d’agir, avec des impacts immédiats. Mais il y a une inertie absolument abominable du fait des intérêts économiques. On fait des micro pas face à l’ampleur du problème.

Et il y a toujours cette vision utilitariste de la nature. On doit la protéger parce que c’est une ressource, parce qu’on peut l’exploiter. Je trouve malheureux de ne pas lui donner une valeur intrinsèque. Tous les écosystèmes naturels nous préexistent et devraient être protégés et sanctuarisés, parce qu’ils ont la même importance, le même poids, le même rôle que nous.