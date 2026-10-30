[DOSSIER] Grands fonds marins, entre méconnaissance et convoitise de l’océan profond

Commandée à l’IRD par l’État, une expertise collective sur les connaissances et la gouvernance des grands fonds marins est présentée dans les territoires français du Pacifique. Après Tahiti et Nouméa, elle doit être restituée à Wallis et à Futuna, ainsi qu’à Paris. Pollutions, usages, place des populations : autant de sujets au cœur d’une future politique des grands fonds.
« Moins de 0,001 % de l’océan profond a été visité par un robot téléopéré ou un sous-marin habité. » À la tribune du Congrès, François Houllier, PDG de l’Ifremer, rappelle l’ampleur de la méconnaissance des grands fonds. Généralement définis comme les fonds situés au-delà de 200 mètres de profondeur, leurs contours varient aussi selon les usages. Pilotée par Valelia Muni Toke et Pierre-Yves Le Meur, antropologues à l’IRD, l’expertise s’organise autour de trois axes : les savoirs disponibles, les usages des grands fonds et leur gouvernance.
Elle croise plusieurs disciplines et prend en compte les savoirs traditionnels et les expériences des habitants du Pacifique. Le point de départ remonte à 2020. La France actualise alors sa stratégie sur les grands fonds marins, encore tournée vers l’exploration et l’exploitation des ressources minérales, avec l’ambition de relancer la filière minière.
En 2022, la France change de cap et défend un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds. Les travaux se réorientent vers les connaissances et la gouvernance. L’objectif n’est pas de trancher entre exploitation et moratoire, mais de proposer un cadre de réflexion pour construire une politique publique. Valelia Muni Toke invite à « se défaire » de « la représentation encore très habituelle des grands fonds marins comme un espace vierge ».
Pierre-Yves Le Meur pointe, lui, le décalage entre les usages déjà présents et l’exploitation minière, qui n’existe pas encore : « La mine sous-marine, c’est l’exact inverse de la poubellisation. La poubellisation, ça existe et on n’en parle pas, la mine sous-marine, ça n’existe pas, on en parle beaucoup ».
LA POUBELLISATION, UN USAGE DÉJÀ RÉEL
De fait, l’exploitation industrielle des grands fonds écrase les débats même si elle n’existe pas encore. Lors de la restitution, Valelia Muni Toke résume ce paradoxe : « Les usages réels ne sont pas forcément les plus discutés, alors que les usages virtuels, comme la mine, prennent toute la place ». Navires coulés, munitions, déchets nucléaires, plastiques… Les pollutions sont déjà une réalité.
Valelia Muni Toke cite une étude publiée en 2026 sur des organismes vivant près de sources hydrothermales dans le Pacifique sud-ouest et l’océan Indien : « 90 % des organismes sur ces sites hydrothermaux sont contaminés au microplastique ». Des plastiques ont aussi été retrouvés dans la fosse des Mariannes, à plus de 10 000 mètres de fond. Dans le débat, les grands fonds prennent des airs d’eldorado. « Certains rêvent déjà de s’enrichir, mais les scientifiques ne savent pas très bien ce qu’il y a dans les nodules », relève Valelia Muni Toke lors de la restitution.
Elle souligne que les arguments en faveur de l’exploitation avancent « sans aucune preuve de rentabilité ou même d’intérêt, en réalité, pour l’environnement ». Elle conteste aussi l’idée que ces métaux serviraient nécessairement une transition énergétique. « La transition énergétique, c’est un terme politique, ce n’est pas un terme scientifique », avance l’anthropologue. Elle cite l’historien Jean-Baptiste Fressoz, pour qui les nouvelles sources d’énergie s’ajoutent aux précédentes au lieu de les remplacer.
Et cette promesse d’eldorado minier est loin d’être nouvelle. Les premiers nodules polymétalliques sont remontés lors de l’expédition du HMS Challenger, lancée en 1872. Leur intérêt économique apparaît près d’un siècle plus tard, dans les années 1960-1970. Reste que ces nodules sont mal connus, tant pour leur composition et leur formation que pour leur potentiel d’exploitation.
PROMESSE OU ILLUSION MINIÈRE ?
Au moment où la France défend encore l’exploitation des grands fonds, elle cherche à bâtir une filière nationale. « La stratégie française était axée vers la mine sous-marine, avec l’idée de développer un opérateur minier sous-marin national, Eramet par exemple », raconte Pierre-Yves Le Meur. Le projet est néanmoins abandonné.
Aujourd’hui, à l’instar d’Eramet, les grandes multinationales minières restent à l’écart, tandis que des sociétés spéculatives comme The Metals Company (TMC) misent sur la perspective d’une exploitation. Pierre-Yves Le Meur constate par ailleurs que la discussion sur la mine sous-marine se polarise autour de l’environnement.
Les promoteurs invoquent les métaux nécessaires à la transition énergétique alors que ses opposants alertent sur les dommages qui seraient causés aux écosystèmes. « La question des rentes minières, de la fiscalité, de la redistribution potentielle de ce type d’activité passe un peu à la trappe », relève-t-il. « Est-ce que ça produit de la richesse, est-ce qu’il y aura une redistribution, est-ce que ça va permettre à des États du Pacifique de construire une fiscalité plus efficace, redistributive ? Toutes ces questions-là sont un peu sous les radars », pose le chercheur qui interroge aussi l’incertitude autour des emplois créés et les retombées pour les territoires.
QUI DÉCIDE DE L’AVENIR DES GRANDS FONDS ?
Reste à savoir dans quel cadre et au bénéfice de qui une éventuelle exploitation pourrait se faire. Valérie Verdier, PDG de l’IRD, rappelle que « les discussions autour du code minier se poursuivent à l’AIFM », l’Autorité internationale des fonds marins. C’est là que se négocient les règles d’une éventuelle exploitation des fonds hors zones économiques exclusives (ZEE).
L’AIFM a notamment pour mission d’organiser le partage des bénéfices tirés des ressources de la « Zone », c’est-à-dire des fonds marins au-delà des juridictions nationales. « On est encore en train de négocier », confirme Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, présente lors de la restitution. La négociation se déroule sur fond de divisions dans le Pacifique et de fortes tensions géostratégiques.
Certains États défendent une pause dans l’exploitation minière alors que d’autres, comme les îles Cook, envisagent de développer cette activité dans leur propre ZEE. Pierre- Yves Le Meur rappelle que les conséquences pourraient cependant largement dépasser ses frontières maritimes. La représentation des territoires français du Pacifique dans ces discussions pose une autre question. « À l’échelle internationale, on a sans doute un manque de représentation des voix du Pacifique », estime Valelia Muni Toke. Les territoires français ne siègent pas individuellement à l’AIFM. Ils y sont représentés par la diplomatie française. Or leurs choix ne se confondent pas toujours avec ceux de l’État et aussi bien la Nouvelle-Calédonie que la Polynésie fran- çaise disposent de la compétence de gestion de leur ZEE.
Le cas de Wallis-et-Futuna illustre cette ligne de tensions. Le territoire n’a pas la compétence sur les ressources minérales de sa ZEE, qui relève de l’État. De 2010 à 2012, des campagnes d’exploration sont menées sans consultation préalable de la population, ni des chefs coutumiers. Le 22 février 2016, lors de la visite de François Hollande, les chefferies s’opposent à l’exploitation des ressources sous-marines.
Le président défend alors leur valorisation, tout en reconnaissant que la participation des autorités coutumières aux décisions est « une revendication légitime ». Quand les scientifiques reviennent en 2018, ils se heurtent à cette défiance envers l’État et ses projets, dont ils sont désormais perçus comme les relais. Les anthropologues rappellent que dans la plupart des cultures océaniennes, il existe un continuum entre la mer, la terre et le ciel. Au Forum des îles du Pacifique, la question se pose depuis plus d’une décennie.
Le talanoa, dialogue régional fondé sur l’échange, permet aux États de poursuivre les discussions malgré leurs divergences. Au sommet de Palau, en septembre, les dirigeants soutiennent une approche régionale et un meilleur partage des données, tout en laissant à chaque État le choix de l’usage des ressources dans sa zone économique exclusive. Certains défendent une pause dans l’exploitation minière, d’autres y sont favorables.
Pour Pierre-Yves Le Meur, cette recherche d’une voix régionale relève du Blue Pacific, face aux stratégies indopacifiques des grandes puissances. Les territoires français prennent part aux discussions du Pacifique, sans être associés comme acteurs souverains à la définition de la stratégie française. Cette situation, à laquelle s’ajoute la complexité liée à la diversité des statuts, traduit l’héritage colonial des territoires français du Pacifique. La dimension coloniale ne concerne toutefois pas seulement les territoires français. Aux Samoa américaines, le conseil des chefs Faleula o le Manu‘atele et deux associations ont saisi la justice fédérale, le 19 octobre, pour contester la vente de concessions minières prévue en novembre. Le gouvernement américain veut mettre aux enchères deux zones couvrant plus de 125 000 km2 de fonds marins.
LA SCIENCE ET LE CHOIX DÉMOCRATIQUE
La contestation aux Samoa américaines ramène à une question au cœur de l’expertise : qui décide de l’usage des grands fonds, et qui est associé à ces choix ? La recherche est elle- même concernée. François Houllier indique que l’Ifremer a saisi son comité d’éthique et son comité des parties prenantes pour interroger ses finalités : « Est-ce qu’on souhaite connaître les fonds pour simplement les connaître et les comprendre ? Est-ce qu’on veut les connaître pour préserver ? Est-ce qu’on veut les connaître pour exploiter ? ». Pour Pierre-Yves Le Meur, les chercheurs doivent garder « une marge de manœuvre et une autonomie forte », afin que leurs travaux ne soient pas instrumentalisés au service d’un calendrier politique.
L’expertise ne tranche pas entre exploitation et protection. Elle propose une méthode pour éclairer les choix publics et associer les populations concernées. Les deux anthropologues revendiquent un parti pris démocratique. « Rien n’est neutre », rappelle Valelia Muni Toke, qui dit avoir choisi « l’option démocratique ». Il s’agit de construire une politique publique « concertée », attentive « à la pluralité des savoirs » et aux situations politiques des territoires. L’anthropologue insiste sur leur place : « Les acteurs de ces territoires doivent évidemment être pleinement inclus dans les décisions politiques relatives aux grands fonds français ».
La première recommandation est d’ouvrir un débat public sur les usages des grands fonds et les choix à venir. « Il ne suffit pas de mettre les gens autour de la table », prévient Pierre- Yves Le Meur : encore faut-il les « mettre en situation d’avoir une argumentation ».
Mathurin Derel
Des usages déjà présents, d’autres encore hypothétiques
L’expertise recense 18 usages des grands fonds. Parmi ceux cités lors de la restitution : les câbles sous-marins, la recherche scientifique, la pêche profonde, les hydrocarbures, les activités militaires, la conservation, la pollution et les déchets. D’autres usages sont potentiels ou à l’étude : l’exploitation minière, la géothermie, l’hydrogène naturel, la géo-ingénierie, le tourisme et la valorisation de substances naturelles. Les enjeux de souveraineté et de géopolitique traversent également ces usages.
Dix recommandations pour éclairer les décisions
L’expertise ne préconise ni exploitation, ni moratoire. Elle propose dix pistes pour construire une politique publique concertée avec des recommandations s’adressant à l’ensemble des acteurs :
1. Organiser des forums citoyens pour faire entrer les grands fonds dans le débat public.
2. Consolider les bases de données et les collections d’échantillons, et en faciliter l’accès.
3. Compléter de façon ciblée l’état des connaissances.
4. Évaluer les usages passés et actuels, leurs impacts et leur prise en charge par les règles existantes.
5. Organiser une politique interministérielle et concertée des grands fonds.
6. Mettre en débat les usages actuels et potentiels au regard d’une conception élargie de la durabilité.
7. Développer une politique de la connaissance reconnaissant différents types de savoirs.
8. Élaborer des scénarios prospectifs en associant les participants.
9. Traduire les priorités retenues en instruments et mécanismes d’action publique.
10. Suivre la mise en œuvre des décisions et consolider la place des savoirs dans la politique des grands fonds.