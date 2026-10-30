[DOSSIER] Grands fonds marins, entre méconnaissance et convoitise de l’océan profond

PROMESSE OU ILLUSION MINIÈRE ?

Au moment où la France défend encore l’exploitation des grands fonds, elle cherche à bâtir une filière nationale. « La stratégie française était axée vers la mine sous-marine, avec l’idée de développer un opérateur minier sous-marin national, Eramet par exemple », raconte Pierre-Yves Le Meur. Le projet est néanmoins abandonné.

Aujourd’hui, à l’instar d’Eramet, les grandes multinationales minières restent à l’écart, tandis que des sociétés spéculatives comme The Metals Company (TMC) misent sur la perspective d’une exploitation. Pierre-Yves Le Meur constate par ailleurs que la discussion sur la mine sous-marine se polarise autour de l’environnement.

Les promoteurs invoquent les métaux nécessaires à la transition énergétique alors que ses opposants alertent sur les dommages qui seraient causés aux écosystèmes. « La question des rentes minières, de la fiscalité, de la redistribution potentielle de ce type d’activité passe un peu à la trappe », relève-t-il. « Est-ce que ça produit de la richesse, est-ce qu’il y aura une redistribution, est-ce que ça va permettre à des États du Pacifique de construire une fiscalité plus efficace, redistributive ? Toutes ces questions-là sont un peu sous les radars », pose le chercheur qui interroge aussi l’incertitude autour des emplois créés et les retombées pour les territoires.

QUI DÉCIDE DE L’AVENIR DES GRANDS FONDS ?

Reste à savoir dans quel cadre et au bénéfice de qui une éventuelle exploitation pourrait se faire. Valérie Verdier, PDG de l’IRD, rappelle que « les discussions autour du code minier se poursuivent à l’AIFM », l’Autorité internationale des fonds marins. C’est là que se négocient les règles d’une éventuelle exploitation des fonds hors zones économiques exclusives (ZEE).

L’AIFM a notamment pour mission d’organiser le partage des bénéfices tirés des ressources de la « Zone », c’est-à-dire des fonds marins au-delà des juridictions nationales. « On est encore en train de négocier », confirme Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, présente lors de la restitution. La négociation se déroule sur fond de divisions dans le Pacifique et de fortes tensions géostratégiques.

Certains États défendent une pause dans l’exploitation minière alors que d’autres, comme les îles Cook, envisagent de développer cette activité dans leur propre ZEE. Pierre- Yves Le Meur rappelle que les conséquences pourraient cependant largement dépasser ses frontières maritimes. La représentation des territoires français du Pacifique dans ces discussions pose une autre question. « À l’échelle internationale, on a sans doute un manque de représentation des voix du Pacifique », estime Valelia Muni Toke. Les territoires français ne siègent pas individuellement à l’AIFM. Ils y sont représentés par la diplomatie française. Or leurs choix ne se confondent pas toujours avec ceux de l’État et aussi bien la Nouvelle-Calédonie que la Polynésie fran- çaise disposent de la compétence de gestion de leur ZEE.