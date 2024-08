[DOSSIER] « Grâce à la mine, j’ai fait la cuisine centrale »

Le nom de l’enseigne est bien trouvé. Thowala, en langue haveke de la tribu d’Oundjo, signifie « insister ». Ce trait de caractère peut être utile aujourd’hui. L’entreprise est d’abord le symbole d’une réussite. Axée à l’origine sur le nettoyage des chambres de la base-vie à Vavouto, son activité sous l’impulsion de Simonin Goa, cuisinier de métier, s’étend à la restauration collective. « Il y a un lien affectif à KNS », souligne le gérant, qui a lancé l’affaire avec sa femme.

« Au début, en 2008, il n’y avait rien » sur l’espace de l’actuel complexe métallurgique. Les locaux étaient loués sur place et la cuisine tournait à plein régime. « Pendant la phase de construction, on faisait 9 500 repas/jour à Koniambo Nickel. On est même montés à 12 000. Et on tournait 24h/24. » En 2021, Thowala sort de l’enceinte, notamment pour ne pas dépendre d’un unique client, et crée une cuisine centrale de l’autre côté de la route, à Voh.

Les réponses aux appels d’offres s’enchaînent, la société se développe et sert désormais seize écoles de la zone VKP, l’hôpital, deux centres de secours, une unité de dialyse, une crèche et l’université à Baco. Soit 1 800 repas par jour et 200 le week-end. Le site de KNS n’a pas de service de restauration à l’année, sauf pendant les deux périodes de shutdown, l’opération de maintenance programmée, où une prestation matin, midi et soir est proposée : 1 200 repas/jour. « Depuis novembre 2023, c’est fini », regrette Simonin Goa. Un coup dur parce que « c’est grâce à la mine que j’ai fait la cuisine centrale ».