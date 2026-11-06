[DOSSIER] Glen Delathière, du SGTINC : « On ne veut pas subir une décision prise sans les salariés »

DNC : Vous avez adressé un courrier à l’État et au haut-commissaire le 23 octobre. Quelles réponses attendez-vous ?

Glen Delathière : Nous voulons savoir ce que l’État compte faire de la SLN et de la filière nickel. On entend qu’il réinvestit dans Eramet et va en devenir le premier actionnaire. On entend aussi que des investisseurs indiens sont venus plusieurs fois pour étudier le rachat de tout ou partie de la SLN. Si l’État devient le premier actionnaire d’Eramet, il aura aussi un poids déterminant dans l’avenir de l’usine.

Eramet est un industriel français. La SLN est l’un des derniers outils métallurgiques français du groupe, avec un savoir-faire minier et industriel reconnu. Quel est le projet de l’État pour cette industrie et pour les salariés ? Nous avons des inquiétudes sur l’emploi et sur les conséquences sociales d’un éventuel changement d’actionnaire.

Le désengagement d’Eramet de la SLN est évoqué depuis plusieurs années. Le risque vous paraît-il réel ?

Ces dernières années, la stratégie d’Eramet a été de céder des actifs et de redresser le groupe. La SLN est sortie de son bilan et des discussions ont avancé avec des investisseurs indiens. Aujourd’hui, la recapitalisation et la nouvelle place de l’État posent une question : est-ce que la stratégie va changer ? Est-ce qu’Eramet veut toujours se séparer de la SLN ?

Nous ne connaissons pas le projet des investisseurs indiens. Les salariés ne sont pas associés aux échanges sur les ventes d’actions et n’en connaissent pas tous les tenants et aboutissants. Nous ne sommes pas contre un actionnaire par principe, mais nous devons savoir ce qu’il veut faire de l’usine. On ne peut pas nous annoncer un jour que la SLN a été vendue et que nous n’avons plus notre mot à dire.

Le directeur des opérations stratégiques d’Eramet est venu récemment. Que vous a-t-il dit ?

Il est resté dans le discours tenu par Eramet depuis deux ou trois ans : le groupe n’a plus d’argent, doit céder des actifs et veut couper ses liens avec la SLN. Nous lui avons posé des questions, mais il n’a pas apporté de réponse nouvelle.

Ce qui nous interroge, c’est de savoir si ce discours sera encore le même après le changement d’actionnaire. Est-ce que l’État veut vraiment sécuriser cette industrie française et les derniers outils industriels qui restent ? Ou est-ce qu’Eramet va poursuivre les discussions avec les investisseurs indiens ?