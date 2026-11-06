[DOSSIER] Glen Delathière, du SGTINC : « On ne veut pas subir une décision prise sans les salariés »

Glen Delathière, secrétaire général adjoint du SGTINC, s’inquiète de l’avenir de la SLN et de ses emplois, alors que l’État renforce sa place au capital d’Eramet et que des investisseurs indiens s’intéressent à l’usine. Dans un courrier adressé le 23 octobre à l’État et au haut-commissaire, le syndicat demande des réponses et appelle à définir une stratégie nickel calédonienne.
DNC : Vous avez adressé un courrier à l’État et au haut-commissaire le 23 octobre. Quelles réponses attendez-vous ?
Glen Delathière : Nous voulons savoir ce que l’État compte faire de la SLN et de la filière nickel. On entend qu’il réinvestit dans Eramet et va en devenir le premier actionnaire. On entend aussi que des investisseurs indiens sont venus plusieurs fois pour étudier le rachat de tout ou partie de la SLN. Si l’État devient le premier actionnaire d’Eramet, il aura aussi un poids déterminant dans l’avenir de l’usine.
Eramet est un industriel français. La SLN est l’un des derniers outils métallurgiques français du groupe, avec un savoir-faire minier et industriel reconnu. Quel est le projet de l’État pour cette industrie et pour les salariés ? Nous avons des inquiétudes sur l’emploi et sur les conséquences sociales d’un éventuel changement d’actionnaire.
Le désengagement d’Eramet de la SLN est évoqué depuis plusieurs années. Le risque vous paraît-il réel ?
Ces dernières années, la stratégie d’Eramet a été de céder des actifs et de redresser le groupe. La SLN est sortie de son bilan et des discussions ont avancé avec des investisseurs indiens. Aujourd’hui, la recapitalisation et la nouvelle place de l’État posent une question : est-ce que la stratégie va changer ? Est-ce qu’Eramet veut toujours se séparer de la SLN ?
Nous ne connaissons pas le projet des investisseurs indiens. Les salariés ne sont pas associés aux échanges sur les ventes d’actions et n’en connaissent pas tous les tenants et aboutissants. Nous ne sommes pas contre un actionnaire par principe, mais nous devons savoir ce qu’il veut faire de l’usine. On ne peut pas nous annoncer un jour que la SLN a été vendue et que nous n’avons plus notre mot à dire.
Le directeur des opérations stratégiques d’Eramet est venu récemment. Que vous a-t-il dit ?
Il est resté dans le discours tenu par Eramet depuis deux ou trois ans : le groupe n’a plus d’argent, doit céder des actifs et veut couper ses liens avec la SLN. Nous lui avons posé des questions, mais il n’a pas apporté de réponse nouvelle.
Ce qui nous interroge, c’est de savoir si ce discours sera encore le même après le changement d’actionnaire. Est-ce que l’État veut vraiment sécuriser cette industrie française et les derniers outils industriels qui restent ? Ou est-ce qu’Eramet va poursuivre les discussions avec les investisseurs indiens ?
Quelle est l’urgence aujourd’hui ?
Il faut des réponses rapides sur le financement de l’année prochaine et les garanties financières de l’usine, qui arrivent à échéance à la fin de l’année. Mais l’urgence, c’est aussi de savoir ce que signifie l’arrivée éventuelle d’investisseurs indiens. Nous ne voulons pas subir une décision prise sans les salariés, puis découvrir que l’usine a été vendue et que l’emploi ou les accords sociaux sont remis en cause.
Le problème, c’est que politiquement, les responsables n’arrivent pas à s’entendre. À chaque élection ou changement de gouvernement, les acteurs et les orientations changent.
Faut-il d’abord définir une stratégie locale du nickel ?
Oui, parce qu’aujourd’hui, il n’y a pas de stratégie définie. Une commission sur le nickel a été créée au Congrès. Nous avons été auditionnés et demandé à participer aux prochaines réunions pour apporter les remontées du terrain. Les salariés connaissent les mines et les usines. Ils ont aussi des propositions. Mais il faut que ces échanges débouchent sur des décisions.
Le problème, c’est que politiquement, les responsables n’arrivent pas à s’entendre. À chaque élection ou changement de gouvernement, les acteurs et les orientations changent. On remet des choses sur la table, puis le travail semble repartir de zéro. Pendant ce temps, les usines et les mines sont en difficulté et les salariés ne savent toujours pas quelle place on veut donner au nickel dans l’économie du pays. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais pour alerter et défendre l’emploi. Avec les outils industriels, les mines et le savoir-faire dont nous disposons, il y a quelque chose à faire.
On pourrait créer des complémentarités entre la SLN, KNS, la NMC et Prony Resources et agir sur le coût de l’énergie. Mais il faut que chacun arrête de tirer la couverture à soi, mette un peu sa fierté de côté et accepte de construire une stratégie commune. C’est aux responsables politiques locaux de prendre leurs responsabilités.
Le rapport de l’IGF date de plusieurs années. Pourquoi les discussions n’avancent-elles pas ?
Les interlocuteurs changent au gouvernement et au Congrès, les priorités aussi, et le travail peine à se poursuivre dans la durée. On peut aller voir ailleurs comment les choses se passent et faire du benchmark. Mais cela ne suffit pas. Il faut ensuite réunir les acteurs autour de la table et décider ce qu’on veut faire de la filière. Aujourd’hui, malgré les rapports et les discussions, je ne vois toujours rien de clairement défini. On sait qu’il y a des solutions possibles et que nous avons les outils pour avancer, mais il manque un accord politique pour passer des constats aux décisions.
À la SLN, les salariés ont accepté des efforts importants ces dernières années. Voyez-vous des signes encourageants ?
J’espère que ces efforts seront reconnus. Nous sommes environ 1 800 salariés, contre 2 300 auparavant. Les équipes ont accepté des accords, participé au plan d’économies et contribué à maintenir l’outil.
La SLN retrouve aujourd’hui un approvisionnement reposant sur trois mines : Népoui, Tiébaghi et Kouaoua. Après deux ans de difficultés, les premiers bateaux de minerai sont arrivés de Kouaoua. Des sous-traitants complètent l’approvisionnement, des discussions se poursuivent sur Thio et du minerai de KNS pourrait aussi être envisagé.
Ce sont des signes positifs, mais nous n’avons pas encore l’assurance d’un financement pour l’année prochaine. Nous faisons les efforts nécessaires pour revenir à la rentabilité. Il faut maintenant maintenir l’outil et préserver les emplois.
Les garanties financières de la SLN arrivent à échéance. Qu’en savez-vous ?
Les garanties demandées par le président de la province Nord pour les mines ont été placées sur des comptes bloqués pendant cinq ans. Pour l’usine, les garanties financières sont portées par Eramet et arrivent à échéance à la fin de l’année.
Nous ne savons pas encore si le groupe va les renouveler ni si l’État prendra le relais. Nous n’avons pas non plus de certitude sur le financement de l’année prochaine. C’est une des questions que nous posons à l’État.
Les salariés de Prony Resources partagent-ils les mêmes inquiétudes ?
Nous n’avons pas encore organisé d’intersyndicale entre les sites, mais nous sommes aussi présents à Prony Resources. Là-bas aussi, les échéances approchent et l’entreprise cherche à faire des économies, notamment face à la hausse du coût du soufre.
Les syndicats défendent l’emploi et les familles qui en vivent, directement ou indirectement. Nous sommes d’accord sur la nécessité de créer une synergie à l’échelle du territoire et d’associer les salariés aux discussions. On entend beaucoup de discours sur les débouchés, l’Europe ou l’Inde, mais sur le terrain, les salariés font des efforts sans voir le bout du tunnel. Il faut préserver les emplois qui restent et arrêter les guerres de chapelle.
Le ferronickel reste nécessaire, notamment pour les alliages utilisés dans l’aéronautique et dans de nombreux équipements. Le marché du nickel pour les batteries n’a pas connu l’explosion annoncée.
Craignez-vous un retour des tensions dans les mines ?
Les salariés viennent travailler, font leurs heures et participent aux efforts. Mais ils s’interrogent sur leur avenir. À un moment, il faudra peut-être manifester et interpeller les responsables politiques, le haut-commissaire ou l’État pour obtenir des garanties. On ne peut pas attendre que le couperet tombe.
Les décisions ne peuvent pas être prises uniquement par l’État ou les politiques. Les partenaires sociaux et les représentants des salariés doivent être associés.
La pyrométallurgie a-t-elle encore un avenir en Nouvelle-Calédonie, malgré son coût énergétique ?
Oui. Le ferronickel reste nécessaire, notamment pour les alliages utilisés dans l’aéronautique et dans de nombreux équipements. Le marché du nickel pour les batteries n’a pas connu l’explosion annoncée. Il faut donc continuer à miser sur le ferronickel, tout en faisant évoluer nos outils. La pyrométallurgie de la SLN et de KNS a besoin d’investissement et de modernisation.
Nous avons du minerai de qualité et des compétences reconnues. Si l’énergie était moins chère, comme en Indonésie ou ailleurs, nous pourrions retrouver la rentabilité. La Nouvelle-Calédonie a un savoir-faire construit depuis des décennies. L’État et l’Europe devraient s’appuyer dessus. On ne peut pas se cantonner à un rôle de mineurs.
Le refus d’une reprise de KNS par un acteur chinois, alors que l’État s’associe avec un partenaire chinois en Indonésie, vous paraît-il contradictoire ?
Oui, il y a un paradoxe. Dans le monde, la Chine étend son hégémonie et les grandes puissances se battent pour sécuriser leurs approvisionnements en matières premières. Les États-Unis, l’Europe, la Chine et les Brics ont tous leur stratégie. Mais l’Europe est larguée face à la Chine, aux Brics et aux États-Unis. Nous ne sommes pas pro-chinois ou contre les Chinois. Il faut d’abord essayer de nous en sortir nous-mêmes, sans se fermer de portes.
Mais il faut regarder la réalité géopolitique : chacun veut maîtriser les ressources et les chaînes de transformation. La Nouvelle-Calédonie doit savoir ce qu’elle veut produire et quelle place elle entend prendre.
La feuille de route avec l’Union européenne peut être utile, mais elle doit déboucher sur du concret. Est-ce qu’on fait seulement du ferronickel ? Est-ce qu’on transforme davantage ? Est-ce qu’on vise des produits finis ? Ce sont des choix politiques locaux. On ne peut pas se contenter de sortir le minerai et laisser la transformation et la valeur ajoutée se faire ailleurs.
Propos recueillis par Mathurin Derel