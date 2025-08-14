[Dossier] Gérald Cortot : « On ne devrait plus reporter les élections provinciales »

Gérald Cortot : La lecture doit être plus complexe pour au moins deux raisons. La première est qu’elle cherche à faire rentrer la réalité locale dans les catégories d’une analyse à l’occidentale et que cela ne marche jamais vraiment en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas oublier qu’on est là face à une mouvance indépendantiste qui possède un même objectif. Que cette mouvance soit traversée de débats, que s’y expriment des colères, des craintes, d’être manipulée, que pour exister les partis affichent des avis divergents, cela a toujours existé, mais ne préjuge en rien de ce pensent et font les militants et la base électorale. Cela ne signifie pas qu’il y ait fracture.

Ensuite, cela doit être regardé de manière plus sociologique. C’est un peuple qui bouge, pas seulement des partis qui n’en sont que les caisses de résonance. Les états-majors peuvent avoir leurs positions, mais la différence va, comme toujours, se faire sur le terrain et les poli- tiques suivront. On le voit, les gens ne se sentent pas engagés par une signature avec laquelle ils sont en désaccord. À chaque étape de l’évolution politique, on imagine une fracture. Elle ne s’est jamais produite, parce qu’il y a cette base sociologique.