[Dossier] Gérald Cortot : « On ne devrait plus reporter les élections provinciales »

Gérald Cortot a connu les chocs et évolutions de la Nouvelle-Calédonie, en tant que directeur de cabinet de Jean-Marie Tjibaou puis membre du gouvernement au titre de l’Union calédonienne de 1999 à 2009. Pour cet observateur de la vie politique, les prochaines décisions de l’État seront capitales pour les équilibres calédoniens.
DNC : La mouvance indépendantiste semble s’être fracturée en trois blocs : l’UNI, un FLNKS modéré et un Front-CCAT radical. La lecture est-elle plus complexe ?
Gérald Cortot : La lecture doit être plus complexe pour au moins deux raisons. La première est qu’elle cherche à faire rentrer la réalité locale dans les catégories d’une analyse à l’occidentale et que cela ne marche jamais vraiment en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas oublier qu’on est là face à une mouvance indépendantiste qui possède un même objectif. Que cette mouvance soit traversée de débats, que s’y expriment des colères, des craintes, d’être manipulée, que pour exister les partis affichent des avis divergents, cela a toujours existé, mais ne préjuge en rien de ce pensent et font les militants et la base électorale. Cela ne signifie pas qu’il y ait fracture.
Ensuite, cela doit être regardé de manière plus sociologique. C’est un peuple qui bouge, pas seulement des partis qui n’en sont que les caisses de résonance. Les états-majors peuvent avoir leurs positions, mais la différence va, comme toujours, se faire sur le terrain et les poli- tiques suivront. On le voit, les gens ne se sentent pas engagés par une signature avec laquelle ils sont en désaccord. À chaque étape de l’évolution politique, on imagine une fracture. Elle ne s’est jamais produite, parce qu’il y a cette base sociologique.
Pourquoi parlez-vous d’un « réchauffé de 1984 » ?
Ceux qui ont vécu les évènements de 1984 et de 1988 se souviennent des différences d’opinion qui existaient au niveau des leaders indépendantistes. Le gouvernement de l’époque avait utilisé ces différences pour imposer son statut. On connaît le résultat. Même chose pour le référendum Pons de 1987 et celui de 2021. À chaque fois, on ne prend pas la mesure du problème. La question est pourtant la même : celle de la validité qu’on peut accorder à une consultation sur la décolonisation que le peuple colonisé boycotte ? On imagine pouvoir passer outre, on veut forcer les choses et cela ne passe pas.
Les propositions du projet d’accorde Bougival sont-elles si novatrices à vos yeux?
Elles ne le sont guère et c’est bien le problème. Il y a beaucoup de flou dans le projet qui promet sans doute d’âpres discussions quand il faudra en débattre. Ensuite, il y a des mesures qui sont lues comme des verrous destinés à entraver la décolonisation voulue par les indépendantistes : l’exercice sous surveillance des compétences régaliennes, la redistribution des élus entre les provinces, la modification du corps électoral, une immigration qui va continuer, le vote aux trois cinquièmes…
Il y a l’État calédonien qui semble n’être qu’une reprise de l’État de la communauté française de 1958. Il y a un petit article du Cercle du Croissant [groupe informel de réflexion] qui attire l’attention sur ce fait. En réalité, là encore, on bégaye. On prétend encore organiser la Nouvelle-Calédonie à partir de la France, au lieu de le faire dans une réelle perspective de partenariat.
Pourquoi, selon vous, l’attitude de l’État peut-elle être déterminante ?
La question est de savoir ce que l’État veut faire. La France a-t-elle la volonté de contribuer à la décolonisation du pays, de prolonger la trajectoire des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa ? Ou souhaite-t-elle remettre en cause cette trajectoire ? L’État peut avoir un rôle positif s’il accepte de poursuivre la concertation engagée depuis quarante ans, de donner du temps au temps au lieu de vouloir arracher à tout prix un accord dont on voit bien qu’il demande du temps. L’État doit aussi arrêter de lier la reconstruction économique au dénouement de la crise politique.
L’État porte une responsabilité, car il n’a pas été sans jouer un rôle dans l’explosion de l’année dernière et il y a la gestion qu’il en a faite. Ensuite, il ne s’agit pas seulement d’argent à injecter. Il faut repenser les struc- tures, le fonctionnement d’une économie locale qui engendre beaucoup d’inégalités, de la précarité et de l’exclusion. Ce qui s’est passé en 2024 n’était pas que politique. La société civile doit s’exprimer. Il y a aussi des élections provinciales qu’on ne devrait plus reporter. C’est une occasion de redonner de la légitimité aux politiques pour la suite.
L’État doit aussi assumer sa responsabilité vis-à-vis du pays. L’accord de Nouméa avait une approche globale du problème calédonien, ne séparant pas les problèmes et les réponses à leur apporter : pas de communauté de destin sans rééquilibrage économique, ni décolonisation, ni démocratie. Tout est lié, et vouloir distinguer ces dimensions ou arrêter l’évolution, c’est prendre le risque de nouveaux soubresauts. Enfin, il conviendrait que l’État dise ce qui intéresse la France à rester dans le Pacifique et particulièrement en Nouvelle Calédonie, cela ne pourra que contribuer à établir de saines relations indispensables pour la suite.
Propos recueillis par Yann Mainguet