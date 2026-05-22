[DOSSIER] FireTracking, l’oeil de l’IA sur les feux

La start-up calédonienne a produit une solution innovante. Son principe, sous le nom FireTracking : aider les pompiers, les propriétaires de forêt, les collectivités publiques ou encore les acteurs industriels, à détecter les départs d’incendie en quelques secondes grâce à l’analyse vidéo par une intelligence artificielle à partir de caméras installées sur des points hauts.

Cette technologie permet ainsi de déclencher une intervention avant que le feu ne se trans- forme en catastrophe. Lors d’une mission en Nouvelle-Calédonie, « je me suis rendu compte que les superficies brûlées étaient similaires à celles du territoire hexagonal : 15 000 à 20 000 hectares partent en fumée chaque année. Sachant que cet endroit abrite le plus d’espèces endémiques dans le monde : 2 500 sur le Caillou, contre 5 000 sur toute l’Europe. Il y avait une vraie urgence à faire face au feu », se souvient Jean-Simon Chaudier. Cet ingénieur de formation, passé par le conseil en stratégie et transformation digitale dans de grandes organisations, a accompagné la province Sud à identifier les solutions permettant de repérer automatiquement les feux.

FireTracking a vu le jour dans l’archipel en 2022. La société est adossée à une autre start-up qui, contre une prise de participation, a mis à disposition des compétences. Selon l’initiateur de la technologie, cofondateur et PDG de l’entreprise, « trois docteurs de Polytechnique et de Normale Sup’ [l’École normale supérieure] travaillent sur FireTracking depuis son démarrage » au niveau de l’intelligence artificielle. Des partenariats sont noués avec des distributeurs et des intégrateurs pour pouvoir déployer les systèmes chez les clients. Jean-Simon Chaudier et ses collègues se concentrent, eux, sur le logiciel.