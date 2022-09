Les enfants déboulent dans la cour de récréation en criant. Grand soleil oblige, match de foot. À l’ombre du dock, Kedji et un apprenti sculptent des poteaux de gaïac. Quelques mètres plus loin, à l’antenne de proximité de la mairie, des femmes s’affairent. Penchée sur une machine à coudre, Marie-Hélène Dawano prépare de grands draps pour la fête. Une après-midi normale, dans une tribu comme les autres.

La couturière aimerait que les gens connaissent aussi ce Saint-Louis-là, et pas uniquement celui de la rubrique “faits divers”. « Tout le monde entend parler de Saint-Louis avec les jeunes qui font des bêtises. Mais on a plein de bonnes personnes ici ! On a des professeurs, on a des directeurs d’école, des gens qui ont des responsabilités dans des entreprises… », assure Marie-Hélène Dawano. La Fête de Saint-Louis, c’est l’occasion annuelle de faire connaître ces gens-là, de « rectifier le tir ».

« On essaie de faire avancer la pirogue »

Mireille Meindu voit les choses de la même façon. « La plupart des gens ne connaissent pas, ils ne font que traverser. Ce jour-là, on rentre au cœur de la tribu, on apprend à la connaître. » La cultivatrice a le sentiment que les efforts commencent à payer. Depuis l’édition inaugurale de 2017, la fête réunit « entre 2 000 et 3 000 personnes ». Visites de la forêt de la Thy, des vestiges et de la mission, défilé de mode des créatrices locales… La formule semble plaire au public. « On a des gens qui reviennent nous voir chaque année. Petit à petit, année après année, je pense qu’on améliore l’image de la tribu. On essaie de faire avancer la pirogue, bénévolement, avec le cœur. »

De gauche à droite : Davina Katé, Marie-Hélène Dawano, Marlène Gnibekan et Mireille Meindu, membres du comité des fêtes de Saint-Louis. / G.C.