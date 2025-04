[DOSSIER] Fanc, à plein régime

C’est un évènement de grande envergure pour les armées de la région. L’exercice multinational Croix du Sud 2025, piloté par les Forces armées en Nouvelle-Calédonie, débute ce lundi 21 avril pour deux semaines. Organisé tous les deux ans, il réunit désormais 18 nations et vise à tester leurs capacités à répondre ensemble à une catastrophe naturelle.

Spécificité cette année, une projection à Wallis-et-Futuna qui va voir arriver de très gros moyens terrestres, aériens et maritimes déployés par rotations, avec également des centaines de personnes, soldats, ONG, etc. Une démarche appréciable pour ce territoire qui peut se sentir isolé. On est actuellement dans ce que l’on appelle le ‘warm-up’ : les équipes qui participent à l’exercice en Nouvelle- Calédonie – la base arrière – et à Wallis-et-Futuna sont réunies et préparent l’arrivée de nos partenaires étrangers.

Croix du Sud est l’occasion pour DNC d’évoquer avec le général Yann Latil le contexte régional et international mouvant, mais aussi les activités et les grands projets d’investissements des Fanc. C’est également une opportunité de découvrir les visages de ceux qui y sont engagés. Ils sont 1 650 militaires et civils de la défense.