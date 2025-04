[DOSSIER] Face à la recrudescence de sans-abri, la mairie « démunie » sollicite le gouvernement

S’Y METTRE TOUS ET « PASSER AUX ACTES »

Cette situation pèse de plus en plus lourd sur l’action de la police. « C’est un problème très important. Sur les neuf derniers mois ‒ on s’est aperçu du phénomène en juillet 2024 quand les exactions se sont un peu calmées ‒ on a quand même près de 3 000 interventions impliquant 4 000 personnes [NDLR : certaines sont impliquées à plusieurs reprises]. » « J’ai tous les jours au moins deux brigades entières sur le terrain », nous dit Antoine Dongoc.

Depuis, polices municipale et nationale ont un plan d’action commun. Il implique « l’extraction des personnes à proximité des commerces, des restaurants ». Quand elles provoquent des nuisances et sont alcoolisées, elles sont placées en « chambre de dégrisement ». Mais « elles ressortent et refont la même chose toute la journée, c’est sans fin », explique le directeur. Le plan comprend aussi « beaucoup de présentiel pour rassurer la population » dans un contexte exacerbé depuis les émeutes, avec des vols aussi plus fréquents. « Ils vont chaparder dans les jardins. »

« Moi je comprends que les gens râlent, conclut Sonia Lagarde. Et puis quelle image on montre aux touristes qui débarquent ? » Consciente que ce n’est « pas une spécificité locale » et qu’il ne faut « pas non plus sombrer dans la psychose », elle aimerait « avoir une ville plus assainie et pense que la police a plein d’autres choses à faire ».