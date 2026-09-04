[DOSSIER] Fabrice Dufresne, de l’IEOM : « L’offre diversifiée répond actuellement aux principaux besoins »

DNC : Quel est aujourd’hui le paysage de la place bancaire calédonienne ? Le marché est-il « trop » étoffé vu la taille du territoire ?

Fabrice Dufresne : La place bancaire calédonienne compte aujourd’hui dix établissements de crédit implantés localement, dont quatre banques commerciales (BCI, BNC, SGCB, BNPP NC), quatre sociétés de financement (Socalfi, BPCE Lease Noumea, Nouméa crédit, Crédit calédonien et tahitien), un établissement de crédit spécialisé (Crédit agricole mutuel) et la Banque des territoires. L’offre est complétée par le Centre financier de Nouméa, service de l’OPT. En parallèle, des établissements non installés localement complètent l’offre de financement, principalement l’AFD, Agence française de développement, la Casden (représentée par la SGCB et la BCI), la Banque européenne d’investissement et Bpifrance.

À l’offre bancaire traditionnelle, s’ajoutent deux associations de microcrédit : l’Adie, institution de microfinance, et Initiative Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, ces dernières années, de nouveaux acteurs proposant des services bancaires en ligne sont apparus en Nouvelle-Calédonie : Be-bunk (agent de Xpollens, lui-même établissement de monnaie électronique 1) et Deblock (également EME).

L’offre bancaire et financière diversifiée et relativement complète répond actuellement aux principaux besoins des acteurs économiques relevant du secteur public comme du secteur privé.