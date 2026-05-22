[DOSSIER] Exporter pour survivre

« J’étais parti chercher du plus. Et je me rends compte qu’actuellement, avec la crise, c’est l’export qui me permet de tenir la société à flot. L’export, qui représente environ 35 % de mon chiffre d’affaires, me sauve. » Cyril Capecchi, gérant du bureau d’études techniques en structure de bâtiments, Structure Concept, à Nouméa, voit, depuis 2024, ses prestations de service à l’extérieur du Caillou, comme « une nécessité », et non plus des parts de marché supplémentaires. Après une visite à Fidji en 2019 avec une délégation économique, le projet d’exporter son savoir-faire a germé. Un premier contrat est signé à Wallis-et-Futuna. Puis un deuxième. Structure Concept décroche la rénovation du dépôt pétrolier de Port-Vila, au Vanuatu, avant celui de Tonga. Les travaux sont en cours. « Un dossier nous amène à un autre dossier. Petit à petit, le réseau se construit », note Cyril Capecchi, qui n’a pas dû casser les prix pour remporter ces appels d’offres. Le coût horaire de bureaux d’études australiens et néo-zélandais est bien supérieur à celui présenté par le Calédonien.

Cet exemple « Made in Noumea » illustre au moins deux points. La situation économique du territoire est telle qu’il est conseillé de regarder aussi au-delà de ses rivages. Enfin, si l’investissement dans les billets d’avion, réservations d’hôtel et programmations de rencontres est, au début, incontournable, mais des aides existent, la réussite est possible à l’export.

Dès octobre 2023, alors que les indicateurs de l’économie fléchissaient déjà, la Chambre de commerce et d’industrie insistait sur cet axe de développement, ou davantage, de survie, désormais. « L’ouverture de la Nouvelle-Calédonie vers les marchés à l’international constitue une voie de diversification et un relais de croissance possible pour redynamiser son économie. Un projet ambitieux qui demande un gros travail de préparation et des orientations stratégiques claires. »

La balance commerciale est nettement déficitaire. Au quatrième trimestre 2025, la valeur des importations s’élève à 63 milliards de francs, tandis que celle des exportations atteint 38 milliards, rapporte l’Institut de la statistique et des études économiques dans sa note de conjoncture sur le commerce extérieur. Il reste donc beaucoup à faire pour à la fois engager une vraie relance dans l’archipel et réduire les dépendances vis-à-vis de l’extérieur.