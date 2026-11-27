Le doute est permis sur l’authenticité de la phrase, mais l’image archiconnue est belle. « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? », aurait demandé Louis XVI en 1793, avant son exécution. Si le roi des Français a pu obtenir un silence en guise de réponse, des rebondissements, revirements et autres surprises ont surgi ces dernières décennies sur le tragique destin des équipages de La Boussole et L’Astrolabe, disparus en 1788 à Vanikoro, aux îles Salomon.

Dernier épisode en date, la découverte d’un lot de douze lettres signées de la main de l’abbé Jean-André Mongez, membre de l’expédition à vocation économique, mais surtout scientifique, à Louise Victoire du Hecquet. « Macao, 17 janvier 1786, Kamtchatka, 21 septembre 1787. Des mots d’ailleurs écrits à la plume sur du vieux papier plié, caché dans un livre. Des mots qui disent le lointain. « Ils ont immédiatement capté mon attention », se souvient Benoît Derouineau, commissaire-priseur, chargé d’expertiser un ouvrage du XIXe siècle, confié par un particulier. Comme s’il soupçonnait déjà qu’il venait de découvrir un trésor », a écrit une journaliste du quotidien Ouest-France, lundi 16 novembre.

Les courriers ont été vendus le lendemain aux enchères à l’hôtel Drouot, à Paris, au prix fou de 88 400 euros soit 10,5 millions de francs. Un coût trop élevé pour les institutions et organismes calédoniens qui peuvent aussi discuter l’intérêt d’une telle démarche vu le fond des lettres. L’identité de l’acheteur demeure inconnue.