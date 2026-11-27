Le doute est permis sur l’authenticité de la phrase, mais l’image archiconnue est belle. « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? », aurait demandé Louis XVI en 1793, avant son exécution. Si le roi des Français a pu obtenir un silence en guise de réponse, des rebondissements, revirements et autres surprises ont surgi ces dernières décennies sur le tragique destin des équipages de La Boussole et L’Astrolabe, disparus en 1788 à Vanikoro, aux îles Salomon.
Dernier épisode en date, la découverte d’un lot de douze lettres signées de la main de l’abbé Jean-André Mongez, membre de l’expédition à vocation économique, mais surtout scientifique, à Louise Victoire du Hecquet. « Macao, 17 janvier 1786, Kamtchatka, 21 septembre 1787. Des mots d’ailleurs écrits à la plume sur du vieux papier plié, caché dans un livre. Des mots qui disent le lointain. « Ils ont immédiatement capté mon attention », se souvient Benoît Derouineau, commissaire-priseur, chargé d’expertiser un ouvrage du XIXe siècle, confié par un particulier. Comme s’il soupçonnait déjà qu’il venait de découvrir un trésor », a écrit une journaliste du quotidien Ouest-France, lundi 16 novembre.
Les courriers ont été vendus le lendemain aux enchères à l’hôtel Drouot, à Paris, au prix fou de 88 400 euros soit 10,5 millions de francs. Un coût trop élevé pour les institutions et organismes calédoniens qui peuvent aussi discuter l’intérêt d’une telle démarche vu le fond des lettres. L’identité de l’acheteur demeure inconnue.
« LES ENNUIS, LA FATIGUE ET LES PLUS CRUELS MALHEURS »
Le contenu des missives conservées avec soin témoigne de sentiments à l’égard de la destinataire « chère petite seur [sic] », de détails sur l’île de Pâques, sur les « Chinois » ou encore sur les habitants des îles Sandwich « défigurés horriblement par une très vilaine maladie que les matelots de Cook leur ont donnée ! » Ce dernier récit est nouveau parmi les éléments historiques.
L’abbé et scientifique Jean-André Mongez marque, en Australie, en février 1788, une impatience grandissante du retour et fait état d’une expédition de plus en plus compliquée à mener, car ponctuée par « les ennuis, la fatigue et les plus cruels malheurs ». Sans en connaître le contenu exact, mais à la lecture des extraits communiqués, « ces lettres très personnelles peuvent apporter un autre regard sur l’expédition et des éléments qui sortent du cadre officiel, conventionnel », explique Valérie Vattier, directrice du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie.
Rarement perçu dans les recherches, donc intéressant, le ton employé par l’abbé Jean-André Mongez dans sa dernière production épistolaire rejoint d’ailleurs celui de La Pérouse, à Botany Bay, en Australie, la dernière escale connue, qui fait état d’un épuisement et d’un probable début de scorbut.
Clin d’œil fabuleux, l’aumônier et physicien, auteur des lignes à l’attention de Louise Victoire du Hecquet, pourrait être « l’inconnu de Vanikoro » dont le squelette fut remonté à la surface en 2003. Un candidat très vraisemblable. Ce dossier de DNC en explique les raisons. Et l’aventure n’est pas finie. Sous l’œil de l’association Salomon, basée à Nouméa et composée de passionnés, une mission de reconnaissance à Vanikoro est en préparation pour une mise en route en mai 2027. La Pérouse garde encore auprès de lui des secrets.
Yann Mainguet