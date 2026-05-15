[DOSSIER] Eugénie Kerleau, Sud Tourisme : « Nous sommes tous ambassadeurs de notre territoire »

DNC : Qu’attendez-vous du Salon du tourisme 2026, votre grand rendez-vous de l’année ?

Eugénie Kerleau : Il s’agit d’une vitrine de l’offre touristique en province Sud et notre objectif est d’apporter de la visibilité aux prestataires, des plus connus aux plus petits, qui manquent parfois d’outils. Le salon, comme notre marketplace et nos Offices de Tourisme, met en avant la diversité de l’offre et crée du lien entre les professionnels et le public. Le parc Brunelet, en cœur de ville (Nouméa), est un endroit qui s’y prête bien.

Les Calédoniens, les nouveaux arrivants et les visiteurs présents pourront préparer leurs vacances ou leurs week-ends, découvrir ce qu’ils ont à portée de main et passer un moment familial et festif (marché de producteurs, animations, zone de pique-nique). Dans le contexte actuel, nous voulons surtout raviver l’attachement au territoire, la confiance et l’envie de sortir. C’est un moment pour recréer du lien et repartir avec une bouffée d’oxygène et d’optimisme.

Vous insistez sur le rôle des Calédoniens dans cette économie touristique…

Notre enquête de perception, début 2025, montrait que 60 % des personnes interrogées prévoyaient de réduire leur consommation touristique. Nous observons que leurs premiers achats sont les activités : des sorties de proximité, souvent plus abordables, qui se vivent en famille. C’est aussi la première offre achetée sur notre marketplace et demandée dans nos offices.

Les activités sont également un excellent levier pour faire rayonner l’ensemble de l’offre touristique telle que l’hébergement et la restauration. Nous avons donc beaucoup travaillé sur le tourisme résidentiel pour reconnecter les Calédoniens à leur territoire par le sport, le patrimoine naturel et culturel, avec une idée simple : une paire de baskets ou un vélo et on part (re)découvrir un patrimoine unique au monde.

Le tourisme, dans le Sud, souffre-t-il à la fois d’une érosion du tourisme

international et local ?

C’est effectivement un double défi mais le secteur est en mouvement. Nous observons un retour progressif des arrivées internationales. Et côté local, nous constatons aussi des signaux de reprise : davantage d’achats de produits touristiques en ligne et plus de demandes en offices de tourisme. Depuis 2024, le secteur a été très fragilisé, et si les acteurs restent mobilisés, ils ont besoin de beaucoup de soutien.