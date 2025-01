[DOSSIER] « C’est l’homme qui va vers le requin, ce n’est pas le requin qui change de comportement »

DNC : Trois attaques – dont une mortelle – ont eu lieu sur le territoire dernièrement. Sont-elles à corréler avec la saison de mise bas des requins-bouledogues ?

Éric Clua : Non, je pense que ça n’a rien à voir avec ça. D’abord, je dirais qu’il y a trois cas différents à considérer sur la thématique des morsures de requin en Nouvelle-Calédonie. Il faut d’abord séparer ce que j’appelle les morsures de « prédation » ‒ un requin va s’en prendre à l’homme de manière extrêmement rare, mais avec de fortes probabilités que cela conduise au décès ‒ des morsures de « compétition » qui, elles, arrivent notamment lors des chasses sous-marines, où le requin va se sentir en compétition avec le plongeur dans la chasse aux poissons. Là, la plupart du temps, ça finit plutôt bien, en morsures superficielles. Sauf parfois, si le requin mord au cou ou touche une artère comme la fémorale.

En Nouvelle-Calédonie, je fais aussi la distinction entre le Grand Nouméa et le reste de la Grande Terre. Dans le Grand Nouméa, on va davantage avoir des morsures de prédation sur des nageurs ou des kitesurfeurs. Pourquoi ? Parce que dans cette zone, il y a une situation particulière qui a été créée par l’homme : c’est le nourrissage artificiel des requins, puis son arrêt. De ce fait, on a un risque plus élevé de morsure. Pour mieux comprendre, admettons que vous aviez une population de 100 requins-bouledogues à Nouméa en 2000. Sur les 100, vous en avez un qui est particulier et qui pourrait s’en prendre à l’homme.

En les nourrissant artificiellement durant 10 ans, vous allez permettre à cette population de doubler et de passer à 200 en 2010. Résultat, vous n’allez plus avoir seulement un requin potentiellement dangereux, mais ‒ mathématiquement ‒ deux. Puis, en 2020, vous avez la très mauvaise idée ‒ comme cela a été le cas en Nouvelle-Calédonie ‒, de prendre la décision d’arrêter de nourrir les requins afin « d’éviter qu’ils mordent les humains ». Mais ça ne marche pas comme ça, je dirais même que c’est le contraire.

Pour moi, la nourriture artificielle sert d’exutoire, c’est- à-dire qu’un requin, c’est pragmatique. Il ne se trompe pas entre une tête de thon et un nageur. Donc tant que vous lui donnez du thon, il reste tranquille. Sauf que quand vous arrêtez de les nourrir, ils ne vont plus rien avoir à manger, donc il va bien falloir qu’ils soient plus actifs et qu’ils aillent voir ailleurs. D’où ce phénomène où « on voit plus de requins qu’avant ». Malheureusement, le processus inclut les deux requins problématiques qui, à ce moment-là, vont être amenés à potentiellement tester une proie qu’ils ne connaissaient pas jusque-là : l’humain.