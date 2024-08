[DOSSIER] Entre adaptation et fatigue

« ÇA ME COÛTE CHER »

Rosine est aussi établie à Plum. Avant la crise, la vie était simple. Il suffisait de prendre un bus Tanéo pour rallier, depuis le Mont-Dore, Nouméa et son école Marie Courtot, où l’animatrice de vie scolaire exerce. « Habituellement, je descends à Belle-Vie et je marche un peu. »

Tout a changé avec les émeutes et l’arrêt des transports publics routiers. Rosine monte, aujourd’hui près de sa maison, dans un taxi pour gagner le wharf du Vallon-Dore, direction la baie de la Moselle, et rebelotte, un taxi à destination de l’établissement scolaire. Le coût n’est plus vraiment le même. La facture, qui était de 2 000 francs par jour au début, a pu être abaissée grâce à « un système D ».

Toutefois « ça me coûte cher, je n’ai pas d’aide et c’est compliqué », admet Rosine qui tient absolument à son travail. « Les frais de transport augmentent, pas le salaire. » Le rythme de vie est lui aussi bouleversé. Cette agente de 50 ans proche des enfants doit désormais se lever au moins deux heures plus tôt que l’horaire habituel d’avant les exactions du 13 mai, pour avoir toutes ses chances d’attraper un taxi, puis une navette maritime. « C’est usant, le bateau », chaque jour sauf le mercredi, « ça me fatigue ». Le regard sur la période est critique, « tout est compliqué aujourd’hui ».